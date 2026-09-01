Alasan Tidak Ada Intervensi VAR Saat Liverpool Merasa Dirugikan oleh Lemparan Curang Liam Delap

JawaPos.com - Liverpool kembali gagal meraih kemenangan di awal musim setelah ditahan imbang Nottingham Forest 2-2 di Anfield. Namun, salah satu momen yang paling banyak diperdebatkan justru terjadi sebelum gol kedua tim tamu.

Liam Delap menjadi pusat perhatian setelah lemparan ke dalamnya mengawali rangkaian serangan yang berujung penalti untuk Forest.

Pemain yang baru didatangkan dari Chelsea dengan nilai transfer hingga £50 juta itu melepaskan lemparan kepada Neco Williams. Sang bek kemudian menerobos ke kotak penalti sebelum dijatuhkan kiper Alisson.

Morgan Gibbs-White menjalankan tugasnya dengan sempurna dari titik putih dan membuat Forest kembali unggul 2-1. Namun, para pendukung Liverpool mempertanyakan keabsahan lemparan Delap.

Kaki Delap Dianggap Terangkat

Melansir Talksport, dalam aturan IFAB, seorang pemain yang melakukan lemparan ke dalam harus menghadap lapangan dan melempar bola menggunakan kedua tangan dari belakang serta melewati kepala.

Selain itu, sebagian dari setiap kaki harus berada di garis samping atau di tanah di luar garis tersebut ketika melakukan lemparan.

Tayangan ulang kemudian menjadi bahan perdebatan di media sosial. Sejumlah penggemar Liverpool menilai Delap tampak mengangkat salah satu kakinya dari tanah ketika melakukan lemparan.

"Lemparan curang paling terang-terangan yang pernah Anda lihat dari Liam Delap," kata salah satu pengguna di X.