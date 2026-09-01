Logo JawaPos
HomeSepak Bola Dunia
Author avatar - Image
M Shofyan Dwi Kurniawan
Selasa, 1 September 2026 | 18.31 WIB

Alasan Tidak Ada Intervensi VAR Saat Liverpool Merasa Dirugikan oleh Lemparan Curang Liam Delap

Alasan Tidak Ada Intervensi VAR Saat Liverpool Merasa Dirugikan oleh Lemparan Curang Liam Delap / ig @liverpoolfc - Image

Alasan Tidak Ada Intervensi VAR Saat Liverpool Merasa Dirugikan oleh Lemparan Curang Liam Delap / ig @liverpoolfc

JawaPos.com - Liverpool kembali gagal meraih kemenangan di awal musim setelah ditahan imbang Nottingham Forest 2-2 di Anfield. Namun, salah satu momen yang paling banyak diperdebatkan justru terjadi sebelum gol kedua tim tamu.

Liam Delap menjadi pusat perhatian setelah lemparan ke dalamnya mengawali rangkaian serangan yang berujung penalti untuk Forest.

Pemain yang baru didatangkan dari Chelsea dengan nilai transfer hingga £50 juta itu melepaskan lemparan kepada Neco Williams. Sang bek kemudian menerobos ke kotak penalti sebelum dijatuhkan kiper Alisson.

Morgan Gibbs-White menjalankan tugasnya dengan sempurna dari titik putih dan membuat Forest kembali unggul 2-1. Namun, para pendukung Liverpool mempertanyakan keabsahan lemparan Delap.

Kaki Delap Dianggap Terangkat

Melansir Talksport, dalam aturan IFAB, seorang pemain yang melakukan lemparan ke dalam harus menghadap lapangan dan melempar bola menggunakan kedua tangan dari belakang serta melewati kepala.

Selain itu, sebagian dari setiap kaki harus berada di garis samping atau di tanah di luar garis tersebut ketika melakukan lemparan.

Tayangan ulang kemudian menjadi bahan perdebatan di media sosial. Sejumlah penggemar Liverpool menilai Delap tampak mengangkat salah satu kakinya dari tanah ketika melakukan lemparan.

"Lemparan curang paling terang-terangan yang pernah Anda lihat dari Liam Delap," kata salah satu pengguna di X.

Pengguna lainnya mempertanyakan:

Editor: Setyo Adi Nugroho
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Tiga Hal Penting Bagi Liverpool Usai Ditahan Imbang Nottingham Forest - Image
Sepak Bola Dunia

Tiga Hal Penting Bagi Liverpool Usai Ditahan Imbang Nottingham Forest

Selasa, 1 September 2026 | 19.14 WIB

Alexander Isak Dapat Kritik Setelah Liverpool Ditahan Nottingham Forest - Image
Sepak Bola Dunia

Alexander Isak Dapat Kritik Setelah Liverpool Ditahan Nottingham Forest

Selasa, 1 September 2026 | 18.50 WIB

Heboh! Liverpool Rebut Barcola dari PSG Senilai Rp 2,7 Triliun - Image
Sepak Bola Dunia

Heboh! Liverpool Rebut Barcola dari PSG Senilai Rp 2,7 Triliun

Minggu, 30 Agustus 2026 | 15.20 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Racing Santander vs Elche di Liga Spanyol 2026/2027: Tuan Rumah Kunci 3 Poin! - Image
1

Prediksi Skor Racing Santander vs Elche di Liga Spanyol 2026/2027: Tuan Rumah Kunci 3 Poin!

2

Prediksi Skor Alaves vs Villarreal di Liga Spanyol 2026/2027: Sengit, Berakhir Imbang?

3

Prediksi Skor Deportivo Alaves vs Villarreal di Liga Spanyol: Babazorros Bisa Buat Kejutan

4

Kronologi Kericuhan di Pejompongan yang Tewaskan Lansia dan Bikin Pelajar Babak Belur

5

Prediksi Skor Tottenham Hotspur vs Newcastle di Liga Inggris 2026/2027: Sengit, Berpotensi Imbang!

6

Prediksi Skor Levante vs Real Betis di Liga Spanyol 2026/2027: Tim Tamu Bisa Curi 3 Poin!

7

Prediksi Skor Bournemouth vs Everton di Liga Inggris 2026/2027: Berpotensi Imbang!

8

Prediksi Skor Coventry City vs Hull City di Liga Inggris 2026/2027: Bisa Berakhir Imbang!

9

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

10

Prediksi Susunan Pemain AC Milan vs Venezia: Fisik Adrien Rabiot Belum Siap, Rafael Leao Absen

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore