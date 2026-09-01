Tiga Hal Penting Bagi Liverpool Usai Ditahan Imbang Nottingham Forest / ig @liverpoolfc
JawaPos.com - Liverpool kembali gagal meraih kemenangan setelah hanya bermain imbang 2-2 melawan Nottingham Forest di pertandingan pembuka kandang Premier League mereka.
Hasil tersebut terasa mengecewakan bagi The Reds karena mereka dua kali harus mengejar ketertinggalan. Dan Ndoye lebih dulu membawa Forest unggul pada pertengahan babak pertama sebelum Alexander Isak menyamakan kedudukan.
Forest kembali memimpin melalui penalti Morgan Gibbs-White setelah Alisson menjatuhkan Neco Williams. Liverpool akhirnya terhindar dari kekalahan berkat Victor Munoz yang mencetak gol spektakuler pada menit ke-82.
Namun, gol penyelamat tersebut tidak bisa menutupi sejumlah persoalan yang terlihat sepanjang pertandingan.
Melansir Click Liverpool, berikut tiga masalah utama Liverpool yang perlu segera diperhatikan.
1. Liverpool Membutuhkan Lebih dari Sekadar Barcola
Andoni Iraola sebenarnya sudah mengingatkan bahwa masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan Liverpool sebelum bursa transfer ditutup. Pertandingan melawan Forest semakin mempertegas pernyataan tersebut.
Kedatangan Bradley Barcola dari Paris Saint-Germain dengan nilai transfer £123 juta tentu akan memberikan tambahan kualitas di lini depan. Namun, masalah Liverpool tidak berhenti di sektor serangan.
Area lain juga membutuhkan perbaikan yang cukup mendesak. Performa Jeremie Frimpong sebagai bek kanan kembali menjadi sorotan. Pemain internasional Belanda itu kesulitan memberikan pengaruh yang konsisten ketika menghadapi tekanan Forest.
Di sisi lainnya, Milos Kerkez juga belum tampil meyakinkan. Bahkan, ketika Dominik Szoboszlai ditugaskan untuk membantu menutup kelemahan tersebut, situasinya justru terasa seperti berkah tersembunyi.
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