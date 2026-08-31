Inter Milan Tekuk Cagliari 1-0, Cristian Chivu Pilih Fokus Hadapi Napoli Ketimbang Real Madrid

JawaPos.com - Inter Milan raih kemenangan kedua beruntun pada awal musim Serie A setelah menundukkan Cagliari dengan skor 1-0 di Unipol Domus pada Senin (31/8).

Kemenangan itu sekaligus menjadi kemenangan tandang pertama Inter Milan pada musim baru, dengan tambahan tiga poin, Inter mengoleksi enam poin dari dua pertandingan dan bertengger di puncak klasemen.

Inter Milan mengambil inisiatif sejak pertandingan dimulai.

Hanya dalam 10 menit pertama, Hakan Calhanoglu berhasil membuka keunggulan lewat tembakan dari luar kotak penalti yang tidak mampu dihentikan kiper Cagliari, Elia Caprile.

Gol itu menjadi gol kedua Calhanoglu musim ini setelah pada pekan sebelumnya juga membuka keran gol saat menghadapi Monza.

Setelah mencetak gol, Inter terus menguasai jalannya pertandingan.

Pasukan Cristian Chivu menciptakan sejumlah peluang untuk menggandakan keunggulan, tetapi berbagai kesempatan itu belum mampu dikonversi menjadi gol kedua.

Keunggulan tipis membuat Inter harus bekerja lebih keras pada babak kedua.