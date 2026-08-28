Rodri Debut Bersama Barcelona, Gol Raphinha dan Fermin Lopez Bungkam Athletic Bilbao 2-0

JawaPos.com - Laga kandang pertama Barcelona pada musim 2026/2027 dibuka dengan kemenangan usai menundukkan Athletic Bilbao 2-0 pada Jumat (28/8). Sebelum laga, para pemain dan staf Barcelona mengheningkan cipta untuk korban banjir yang melanda Nepal dan China. Setelah peluit awal ditiup, Barcelona langsung mengambil inisiatif serangan.

Eric Garcia mendapat peluang lewat sundulan, tetapi bola masih melebar. Lamine Yamal juga sempat melakukan tembakan, tetapi bola masih melambung ke atas mistar. Tidak lama, Lamine Yamal kembali mengancam, tetapi tendangannya mampu digagalkan Unai Simon.

Barcelona sempat mendapat ancaman dari serangan balik lawan, tetapi Joan Garcia bergerak cepat meninggalkan garis gawang untuk menghentikan upaya Athletic Bilbao. Barcelona kemudian hampir membuka skor melalui Raphinha. Sayang, sundulan Raphinha yang memanfaatkan umpan silang Espart hanya membentur tiang gawang dan memantul keluar.

Lima menit kemudian, Pedri sempat mencetak gol, tetapi dianulir karena berada dalam posisi offside. Barcelona akhirnya benar-benar memecah kebuntuan pada menit ke-37. Pedri memainkan peran penting setelah mengirimkan umpan menembus lini pertahanan Athletic Bilbao. Raphinha yang bergerak cepat menerima bola, melewati Simon, lalu menceploskan bola ke gawang untuk membawa Barcelona unggul 1-0.

Memasuki babak kedua, Barcelona tetap agresif. Lamine Yamal kembali nyaris menggandakan keunggulan pada menit ke-53. Namun, tembakan Yamal membentur bagian bawah mistar dan memantul kembali ke lapangan. Lamine Yamal terus menjadi ancaman bagi pertahanan Athletic Bilbao. Aksinya memancing pelanggaran dan menghasilkan tendangan bebas yang kemudian berujung pada peluang Fermin. Simon lagi-lagi tampil sigap untuk menepis bola keluar.

Pada menit ke-62, Hansi Flick melakukan sejumlah pergantian pemain dengan memasukkan Rodri dan Dani Olmo. Barcelona terus menekan setelah itu. Pada menit ke-72, umpan Lamine Yamal menemukan Gordon yang bergerak ke tengah. Tembakannya kemudian mengenai pemain lawan dan berubah arah sebelum melebar dari gawang.

Athletic Bilbao masih berusaha mencari gol penyeimbang. Tiga menit kemudian, mereka memperoleh peluang terbaiknya dalam pertandingan. Oihan Sancet melepaskan tembakan dari luar kotak penalti, tetapi hanya mengenai tiang gawang Barcelona.

Barcelona akhirnya memastikan kemenangan pada menit ke-82. Kounde terlibat dalam rangkaian serangan sebelum Karim Adeyemi mengirimkan umpan silang ke kotak penalti. Bola kemudian memantul dari Laporte dan jatuh di dekat Fermin. Tanpa menyia-nyiakan kesempatan, Fermin menyambar bola untuk mencetak gol kedua Barcelona sekaligus mengubah skor menjadi 2-0.

Barcelona bahkan hampir mencetak gol ketiga, tiga menit sebelum waktu normal berakhir. Namun, Simon berhasil menggagalkan peluang Adeyemi. Hingga pertandingan berakhir, Barcelona mampu mempertahankan keunggulan 2-0. Hasil itu menjadi awal positif bagi Blaugrana dalam upaya mempertahankan gelar La Liga musim 2026/2027.