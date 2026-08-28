Pieter Huistra Gembira, Sejumlah Pemain Cedera di PSS Sleman Mulai Kembali Berlatih

JawaPos.com - PSS Sleman mendapat kabar positif dari perkembangan kondisi sejumlah pemain yang sebelumnya mengalami cedera. Proses recovery yang dilakukan bersama tim medis mulai menunjukkan hasil. Beberapa pemain bahkan sudah kembali mengikuti latihan bersama tim.

Pelatih PSS Sleman, Pieter Huistra, mengatakan hampir seluruh pemain kini sudah bisa kembali turun ke lapangan. Kondisi tersebut menjadi perkembangan penting bagi tim di tengah persiapan menghadapi musim kompetisi 2026/27.

“Ya, tim menunjukkan perkembangan yang bagus. Memang ada beberapa pemain yang sempat mengalami cedera, tetapi hari ini hampir semua pemain sudah bisa kembali turun ke lapangan. Itu menjadi hal yang positif. Saya senang melihat perkembangan tersebut,” kata Pieter Huistra, Kamis (27/8/2026) pagi.

Manajer Tim PSS Sleman, Agus Purwoko, turut menyampaikan perkembangan terbaru dari pemain yang menjalani pemulihan. Stefan Ashkovski disebut sudah mulai kembali bergabung dalam latihan tim. Begitu juga dengan Melvyn Lorenzen yang perlahan kembali mengikuti program bersama rekan-rekannya.

“Sejumlah pemain yang sebelumnya mengalami cedera menunjukkan perkembangan positif dalam proses pemulihannya. Stefan Ashkovski telah mulai kembali bergabung bersama tim, demikian pula Melvyn Lorenzen,” ujar Agus.

Meski begitu, masih ada pemain yang harus menjalani pemulihan. Frédéric Injaï menjadi salah satu nama yang masih mendapat pemantauan dari tim medis PSS Sleman.

Tim medis terus memantau kondisi Injaï secara berkala. PSS berharap pemain tersebut bisa segera pulih sepenuhnya dan kembali berlatih ketika kondisinya sudah benar-benar siap.

“Dari sisi kebugaran fisik, para pemain menunjukkan peningkatan yang semakin baik. Secara taktikal pun sudah terlihat perkembangannya, begitu pula dengan kekompakan dan chemistry antarpemain yang mulai terbentuk,” lanjut Agus.

Peningkatan tersebut tidak lepas dari bertambahnya intensitas latihan serta sejumlah uji tanding yang dijalani PSS selama pramusim. Program tersebut membantu tim melihat perkembangan fisik sekaligus pemahaman pemain terhadap sistem permainan yang diterapkan Huistra.