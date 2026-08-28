Bukan Cuma Kejar Menit Bermain! Gabung Dewa United, Ini Misi Khusus Alfharezzi Buffon

JawaPos.com - Dewa United Banten FC menambah opsi di lini pertahanan untuk menghadapi kompetisi Super League 2026/27. Banten Warriors mendatangkan bek kanan muda Alfharezzi Buffon dari Garudayaksa dengan status pinjaman.

Buffon menjadi salah satu pemain yang diharapkan bisa menambah kedalaman skuad Dewa United. Kepindahan ini sekaligus menjadi kesempatan bagi pemain kelahiran 28 April 2006 tersebut untuk mendapatkan pengalaman dan menit bermain lebih banyak di level profesional.

Nama Muhammad Alfharezzi Buffon sudah cukup dikenal oleh pencinta sepak bola Indonesia. Ia sebelumnya memperkuat Borneo FC Samarinda dan mendapat kesempatan bermain di kompetisi domestik maupun internasional.

Karier Buffon juga tidak lepas dari perjalanan bersama Timnas Indonesia kelompok usia. Ia menjadi bagian dari skuad yang meraih gelar juara AFF U-19 pada 2023/24. Selain itu, Buffon juga sudah mencatatkan penampilan bersama tim nasional senior.

Kini, pemain yang akan mengenakan nomor punggung 25 di Dewa United tersebut memilih membuka lembaran baru. Ia berharap masa peminjamannya bisa menjadi bagian penting dalam perkembangan kariernya.

"Tentu, untuk diri saya sendiri, saya berharap bisa terus berkembang dan menjadi lebih baik setiap hari selama berada di Dewa United. Saya ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk mendapatkan pengalaman baru dan meningkatkan kemampuan saya," ujar Buffon di Dewa United Arena, Tangerang, Kamis (27/8/2026) pagi.

Buffon juga memiliki target untuk membantu Dewa United mencapai prestasi terbaik. Jika mendapat kesempatan bermain, ia ingin membalas kepercayaan tim dengan memberikan kontribusi maksimal.

"Jika ada kesempatan dan rezeki, tentu saya juga berharap bisa merasakan gelar juara bersama tim serta memberikan kontribusi untuk membantu Dewa United mencapai targetnya," katanya.

Bagi Buffon, bergabung dengan Dewa United bukan hanya soal mencari menit bermain. Pemain muda tersebut juga ingin belajar dari para pemain senior yang berada di dalam skuad.