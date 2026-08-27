Gol Debut Savinho Bikin De Zerbi Pasang Target 12 Gol di Tottenham

JawaPos.com - Savinho menjalani debut manis bersama Tottenham Hotspur dengan mencetak gol saat mengalahkan Charlton Athletic 5-1 pada putaran kedua Carabao Cup, Kamis (27/8). Performa tersebut membuat Roberto De Zerbi langsung memasang target tinggi untuk winger asal Brasil itu.

Savinho baru masuk pada menit ke-71 menggantikan Dominic Solanke. Hanya berselang 11 menit, pemain 22 tahun tersebut mencetak gol setelah menerima umpan Archie Gray.

Bagi De Zerbi, penampilan tersebut menjadi awal yang sempurna bagi Savinho. Namun, sang pelatih menilai masih ada satu aspek yang harus terus ditingkatkan, yakni produktivitas gol.

“Ya, ini hari yang sempurna untuknya. Saya pikir langkah terbesarnya, peningkatan terbesarnya adalah meningkatkan jumlah gol karena dengan kualitasnya, dia adalah salah satu pemain sayap terbaik. Tapi pemain sayap terbaik mencetak banyak gol,” kata De Zerbi dikutip laman resmi Tottenham Hotspur, Kamis (27/8).

De Zerbi bahkan sudah menetapkan target pribadi untuk Savinho. Ia berharap mantan pemain Manchester City tersebut mampu mencetak 10 hingga 12 gol sepanjang musim.

“Saya berbicara dengannya kemarin, dua hari yang lalu. Kami menetapkan target 10-12 gol karena kami membutuhkan 10-12 gol dari pemain sayap. Musim lalu, saya pikir kami terlalu banyak menderita. Juga karena jumlah gol tidak cukup untuk bersaing memperebutkan posisi itu,” lanjut pelatih asal Italia tersebut.

Keinginan De Zerbi itu sejalan dengan pendekatan yang ingin diterapkannya di Tottenham. Pelatih 47 tahun tersebut menilai produktivitas menjadi salah satu syarat penting jika The Lilywhites ingin bersaing di papan atas.

“Ya, kami butuh gol, kami perlu menciptakan peluang untuk mencetak gol. Untuk menjadi tim papan atas, kami membutuhkan banyak hal, tetapi salah satu dari banyak hal itu adalah mencetak gol, menjadi lebih kuat saat menyerang di 30 meter terakhir,” jelas De Zerbi.

Menurut De Zerbi, para pemain Tottenham harus berani menetapkan target tinggi dalam urusan mencetak gol. Persaingan untuk mendapatkan tempat di tim utama juga akan menjadi bagian dari proses tersebut.