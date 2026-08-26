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M Shofyan Dwi Kurniawan
Kamis, 27 Agustus 2026 | 03.50 WIB

Mengapa Jersey Chelsea 2026/27 Tidak Memiliki Logo Sponsor?

Chelsea. (ig @chelseafc) - Image

Chelsea. (ig @chelseafc)

JawaPos.com - Ada pemandangan yang mulai terasa familiar bagi para pendukung Chelsea. Ketika para pemain The Blues tampil pada awal musim 2026/27, bagian depan jersey mereka kembali terlihat polos tanpa logo sponsor utama.

Situasi tersebut bukan hal baru. Chelsea kini memulai musim tanpa sponsor utama di jersey untuk empat musim berturut-turut.

Bagi klub sebesar Chelsea, kondisi tersebut memang cukup unik. Klub-klub papan atas Premier League biasanya sudah memiliki kesepakatan komersial bernilai besar dan berdurasi beberapa tahun.

Lantas, mengapa Chelsea memilih tetap tampil tanpa sponsor?

Chelsea Menunggu Kesepakatan yang Tepat

Melansir Give Me Sport, alasannya berkaitan dengan strategi bisnis. Chelsea tampaknya tidak ingin terburu-buru mengisi ruang sponsor utama hanya demi memastikan ada logo di bagian depan jersey. Klub lebih memilih menunggu tawaran yang sesuai dengan valuasi mereka.

Negosiasi untuk kesepakatan sponsor jangka panjang bernilai tinggi tentu membutuhkan waktu. Nilai sebuah slot sponsor juga bisa dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk performa klub, kompetisi yang diikuti, hingga aktivitas transfer.

Karena itu, manajemen Chelsea tampaknya lebih memilih mempertahankan ruang tersebut daripada menyepakati kontrak dengan nilai yang dianggap terlalu rendah.

Editor: Novia Tri Astuti
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