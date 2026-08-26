Mengapa Jersey Chelsea 2026/27 Tidak Memiliki Logo Sponsor?

Chelsea. (ig @chelseafc)
JawaPos.com - Ada pemandangan yang mulai terasa familiar bagi para pendukung Chelsea. Ketika para pemain The Blues tampil pada awal musim 2026/27, bagian depan jersey mereka kembali terlihat polos tanpa logo sponsor utama.
Situasi tersebut bukan hal baru. Chelsea kini memulai musim tanpa sponsor utama di jersey untuk empat musim berturut-turut.
Bagi klub sebesar Chelsea, kondisi tersebut memang cukup unik. Klub-klub papan atas Premier League biasanya sudah memiliki kesepakatan komersial bernilai besar dan berdurasi beberapa tahun.
Chelsea Menunggu Kesepakatan yang Tepat
Melansir Give Me Sport, alasannya berkaitan dengan strategi bisnis. Chelsea tampaknya tidak ingin terburu-buru mengisi ruang sponsor utama hanya demi memastikan ada logo di bagian depan jersey. Klub lebih memilih menunggu tawaran yang sesuai dengan valuasi mereka.
Negosiasi untuk kesepakatan sponsor jangka panjang bernilai tinggi tentu membutuhkan waktu. Nilai sebuah slot sponsor juga bisa dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk performa klub, kompetisi yang diikuti, hingga aktivitas transfer.
Karena itu, manajemen Chelsea tampaknya lebih memilih mempertahankan ruang tersebut daripada menyepakati kontrak dengan nilai yang dianggap terlalu rendah.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Robot Humanoid Tiongkok Kalahkan Rekor Lari Usain Bolt, Lalu Terbakar
Prediksi Skor Valencia vs Real Betis di Liga Spanyol: Tuan Rumah Kesulitan Menang!
Prediksi Skor Malaga vs Deportivo La Coruna di Liga Spanyol: Super Depor Bisa Curi Poin
Prediksi Skor Bodo/Glimt vs NEC Nijmegen di Kualifikasi Liga Champions: Tuan Rumah Menang!
Prediksi Skor Sabah vs Hapoel Be'er Sheva di Kualifikasi Liga Champions 2026/2027
Prediksi Skor LASK Linz vs Celtic di Kualifikasi Liga Champions: Kans Berakhir Imbang!
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa
Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa
Prediksi Skor Getafe vs Racing Santander di Liga Spanyol 2026/2027: Azulones Rawan Kecolongan!
Prediksi Skor Bologna vs Lazio di Liga Italia 2026/2027: Misi Sulit Gattuso Bersama Biancocelesti