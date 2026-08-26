Lima Bukti Bruno Fernandes Layak Dinobatkan sebagai Pemain Terbaik

Bruno Fernandes. (ig @brunofernandes8)
JawaPos.com - Bruno Fernandes akhirnya mendapatkan penghargaan yang selama ini belum pernah ia raih. Kapten Manchester United tersebut dinobatkan sebagai Pemain Terbaik PFA, dan melihat angka-angka yang ia catatkan sepanjang musim, sulit untuk mengatakan bahwa penghargaan tersebut tidak layak.
Menariknya, Fernandes menjadi pemenang pertama sejak 2019 yang berasal dari klub yang tidak memenangkan Premier League. Namun, performanya membuat penghargaan tersebut terasa pantas.
Melansir Planet Football, berikut lima statistik yang memperkuat alasan Fernandes layak menjadi pemain terbaik.
1. 21 assist, rekor baru Premier League
Angka paling mencolok tentu saja jumlah assist. Fernandes mencatatkan 21 assist dalam satu musim Premier League, sekaligus memecahkan rekor sebelumnya yang dipegang Kevin De Bruyne dan Thierry Henry dengan 20 assist.
Lebih mengesankan lagi, angka 21 tersebut bukan sekadar unggul tipis dari pemain lain. Sejak penghargaan Playmaker of the Season diperkenalkan pada 2018, hanya lima pemain yang mampu mencapai setidaknya 15 assist dalam satu musim.
Fernandes bahkan melakukannya meski kualitas pemain di sekitarnya tidak dianggap setara dengan pemain-pemain yang dulu menjadi target utama De Bruyne atau Henry.
2. Menciptakan peluang hampir dua kali lipat dari pemain lain
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