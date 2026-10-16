AFC Umumkan Nominasi AFC Awards 2026

Ilustrasi AFC. (Istimewa)
JawaPos.com - Konfederasi Sepak Bola Asia (AFC) mengumumkan nominasi AFC Awards 2026 dimulai dari kategori pemain terbaik pria hingga pemain terbaik putri.
Dilansir dari Antara, ini merupakan edisi ke-30 dan direncanakan diselenggarakan di Aksra Theatre King Power, Bangkok, 19 November 2026 waktu setempat.
Para pemain dan tokoh terbaik di benua ini akan diberikan penghargaan dalam 19 kategori, dengan gelar Pemain Terbaik (Player of the Year) sebagai sorotan utama.
Alireza Beiranvand, Feras Al Brikan, dan Salem Al Dawsari bersaing untuk meraih trofi Pemain Terbaik AFC.
Sementara Holly McNamara, Kim Kyong Yong, dan Kim Hye-ri menjadi kandidat untuk penghargaan Pemain Terbaik Putri AFC.
Pada nominasi gelar Pemain Internasional Terbaik AFC (Putra) diperebutkan oleh Lee Kang-in, Ayase Ueda, dan Hwang In-beom.
Di kategori putri, Yui Hasegawa meraih nominasi untuk ketiga kalinya secara berturut-turut, bersaing dengan Alanna Kennedy dan Caitlin Foord.
Joseph Montemurro, Go Kuroda, dan Sadayoshi Shirai menjadi tiga nama yang baru pertama kali masuk dalam nominasi Pelatih Terbaik AFC (Putra).
Untuk kategori putri, Marziyeh Jafari dan Park Youn-jeong bersama dengan Ma Xiaoxu, berupaya meraih penghargaan tersebut untuk kedua kalinya.
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