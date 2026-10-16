Logo JawaPos
HomeSepak Bola Dunia
Author avatar - Image
Antara
Jumat, 16 Oktober 2026 | 23.20 WIB

AFC Umumkan Nominasi AFC Awards 2026

Ilustrasi AFC. (Istimewa) - Image

Ilustrasi AFC. (Istimewa)

JawaPos.com - Konfederasi Sepak Bola Asia (AFC) mengumumkan nominasi AFC Awards 2026 dimulai dari kategori pemain terbaik pria hingga pemain terbaik putri.

Dilansir dari Antara, ini merupakan edisi ke-30 dan direncanakan diselenggarakan di Aksra Theatre King Power, Bangkok, 19 November 2026 waktu setempat.

Para pemain dan tokoh terbaik di benua ini akan diberikan penghargaan dalam 19 kategori, dengan gelar Pemain Terbaik (Player of the Year) sebagai sorotan utama.

Alireza Beiranvand, Feras Al Brikan, dan Salem Al Dawsari bersaing untuk meraih trofi Pemain Terbaik AFC.

Sementara Holly McNamara, Kim Kyong Yong, dan Kim Hye-ri menjadi kandidat untuk penghargaan Pemain Terbaik Putri AFC.

Pada nominasi gelar Pemain Internasional Terbaik AFC (Putra) diperebutkan oleh Lee Kang-in, Ayase Ueda, dan Hwang In-beom.

Di kategori putri, Yui Hasegawa meraih nominasi untuk ketiga kalinya secara berturut-turut, bersaing dengan Alanna Kennedy dan Caitlin Foord.

Joseph Montemurro, Go Kuroda, dan Sadayoshi Shirai menjadi tiga nama yang baru pertama kali masuk dalam nominasi Pelatih Terbaik AFC (Putra).

Untuk kategori putri, Marziyeh Jafari dan Park Youn-jeong bersama dengan Ma Xiaoxu, berupaya meraih penghargaan tersebut untuk kedua kalinya.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Piala Asia 2027 Terancam Mundur ke 2028, AFC Pantau Situasi Timur Tengah - Image
Sepak Bola Dunia

Piala Asia 2027 Terancam Mundur ke 2028, AFC Pantau Situasi Timur Tengah

Jumat, 16 Oktober 2026 | 01.41 WIB

Borneo FC Libur di Pekan Kelima, Mauro Jeronimo Fokus ke AFC Challenge League - Image
Sepak Bola Indonesia

Borneo FC Libur di Pekan Kelima, Mauro Jeronimo Fokus ke AFC Challenge League

Kamis, 15 Oktober 2026 | 13.56 WIB

Hasil dan Sorotan AFC Champions League: Al Ahli, Al Ain, dan Pertarungan Ketat! - Image
Sepak Bola Dunia

Hasil dan Sorotan AFC Champions League: Al Ahli, Al Ain, dan Pertarungan Ketat!

Selasa, 13 Oktober 2026 | 22.11 WIB

Terpopuler

Menkop Pastikan Gaji PNS Lewat Koperasi Mulai Tahun Ini, Tak Perlu Tunggu 2027 - Image
1

Menkop Pastikan Gaji PNS Lewat Koperasi Mulai Tahun Ini, Tak Perlu Tunggu 2027

2

Ketua Komisi II DPR usulkan Gaji PNS lewat Koperasi Hanya untuk Pegawai Pusat

3

Prediksi Skor AZ Alkmaar vs Hapoel Be'er Sheva: De Kaasboeren Terlalu Digdaya di AFAS Stadion

4

Prediksi Skor Wofoo Tai Po vs Lion City Sailors di ACL Two: Tim Singapura Diunggulkan Menang

5

Prediksi Skor Gangwon FC vs Phnom Penh Crown: Misi Tuan Rumah Raih Kemenangan Perdana di ACL Two

6

Prediksi Skor BG Pathum United vs Adelaide United: The Rabbits Waspadai Ketajaman Wakil Australia

7

Prediksi Skor Sparta Prague vs Lillestrom: Železná Sparta Siap Menang Telak di epet ARENA

8

Prediksi Skor Tampines Rovers vs Machida Zelvia: Wakil Jepang Berpeluang Curi Tiga Poin di Singapura

9

Prediksi Skor Kuching City vs Kitchee: The Cats Incar Poin, Wakil Hong Kong Ingin Beri Perlawanan

10

Prediksi Skor Celje vs Omonia: The Shamrock Jaga Mimpi Lolos ke 32 Besar

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore