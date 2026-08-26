Prediksi Vietnam vs Thailand: Golden Star Warriors Selangkah Lagi Back-to-Back Juara Piala AFF 2026

Vietnam berpeluang mempertahankan gelar Piala AFF 2026 setelah unggul agregat 2-0 atas Thailand menjelang leg kedua di Stadion Nasional My Dinh, Hanoi. (Asean United)
JawaPos.com - Vietnam hanya membutuhkan hasil imbang saat menjamu Thailand pada leg kedua final Piala AFF 2026 di Stadion Nasional My Dinh, Hanoi, Rabu (26/8), untuk mempertahankan gelar juara setelah menang 2-0 pada leg pertama di Bangkok.
Keunggulan agregat tersebut membuat Golden Star Warriors berada di posisi terdepan untuk kembali mengangkat trofi ASEAN Cup.
Vietnam datang ke leg kedua dengan keunggulan agregat 2-0 setelah menundukkan Thailand di Rajamangala Stadium, Bangkok, Sabtu (22/8).
Baca Juga:Ngeri! 5 Pemain Termahal di Super League 2026/2027: Persib Bandung dan Persija Jakarta Saling Sikut
Nguyen Hai Long membuka keunggulan pada menit ke-62, sebelum Nguyen Quang Hai menggandakan skor tujuh menit kemudian.
Hasil tersebut menjadi modal sangat berharga bagi tim asuhan Kim Sang-sik karena pertandingan leg kedua berlangsung di kandang sendiri.
Vietnam bahkan hanya perlu bermain imbang untuk memastikan trofi Piala AFF 2026 tetap berada di tangan mereka.
Jadwal final leg kedua Piala AFF 2026 akan berlangsung pada Rabu (26/8) pukul 20.00 WIB di Stadion Nasional My Dinh, Hanoi.
Format dua leg yang ditetapkan AFF membuat agregat menjadi penentu utama setelah pertandingan pertama berakhir 2-0 untuk kemenangan Vietnam.
Catatan Vietnam sepanjang turnamen juga membuat posisi mereka semakin kuat.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Robot Humanoid Tiongkok Kalahkan Rekor Lari Usain Bolt, Lalu Terbakar
Prediksi Skor Valencia vs Real Betis di Liga Spanyol: Tuan Rumah Kesulitan Menang!
Prediksi Skor Malaga vs Deportivo La Coruna di Liga Spanyol: Super Depor Bisa Curi Poin
Prediksi Skor Bodo/Glimt vs NEC Nijmegen di Kualifikasi Liga Champions: Tuan Rumah Menang!
Prediksi Skor Sabah vs Hapoel Be'er Sheva di Kualifikasi Liga Champions 2026/2027
Prediksi Skor LASK Linz vs Celtic di Kualifikasi Liga Champions: Kans Berakhir Imbang!
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa
Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa
Prediksi Skor Getafe vs Racing Santander di Liga Spanyol 2026/2027: Azulones Rawan Kecolongan!
Prediksi Skor Bologna vs Lazio di Liga Italia 2026/2027: Misi Sulit Gattuso Bersama Biancocelesti