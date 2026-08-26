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Moch. Rizky Pratama Putra
Rabu, 26 Agustus 2026 | 13.38 WIB

Prediksi Vietnam vs Thailand: Golden Star Warriors Selangkah Lagi Back-to-Back Juara Piala AFF 2026

Vietnam berpeluang mempertahankan gelar Piala AFF 2026 setelah unggul agregat 2-0 atas Thailand menjelang leg kedua di Stadion Nasional My Dinh, Hanoi. (Asean United) - Image

Vietnam berpeluang mempertahankan gelar Piala AFF 2026 setelah unggul agregat 2-0 atas Thailand menjelang leg kedua di Stadion Nasional My Dinh, Hanoi. (Asean United)

JawaPos.com - Vietnam hanya membutuhkan hasil imbang saat menjamu Thailand pada leg kedua final Piala AFF 2026 di Stadion Nasional My Dinh, Hanoi, Rabu (26/8), untuk mempertahankan gelar juara setelah menang 2-0 pada leg pertama di Bangkok.

Keunggulan agregat tersebut membuat Golden Star Warriors berada di posisi terdepan untuk kembali mengangkat trofi ASEAN Cup.

Vietnam Punya Modal Agregat 2-0

Vietnam datang ke leg kedua dengan keunggulan agregat 2-0 setelah menundukkan Thailand di Rajamangala Stadium, Bangkok, Sabtu (22/8).

Nguyen Hai Long membuka keunggulan pada menit ke-62, sebelum Nguyen Quang Hai menggandakan skor tujuh menit kemudian.

Hasil tersebut menjadi modal sangat berharga bagi tim asuhan Kim Sang-sik karena pertandingan leg kedua berlangsung di kandang sendiri.

Vietnam bahkan hanya perlu bermain imbang untuk memastikan trofi Piala AFF 2026 tetap berada di tangan mereka.

Jadwal final leg kedua Piala AFF 2026 akan berlangsung pada Rabu (26/8) pukul 20.00 WIB di Stadion Nasional My Dinh, Hanoi.

Format dua leg yang ditetapkan AFF membuat agregat menjadi penentu utama setelah pertandingan pertama berakhir 2-0 untuk kemenangan Vietnam.

Catatan Vietnam sepanjang turnamen juga membuat posisi mereka semakin kuat.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
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