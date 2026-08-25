Prediksi Skor Vietnam vs Thailand: The Golden Star Warriors Juara Piala AFF 2026

Vietnam diprediksi kembali mengalahkan Thailand pada leg kedua final Piala AFF 2026 di Stadion My Dinh. (Asean United)
JawaPos.com — Tim nasional Vietnam diprediksi kembali mengalahkan Thailand dengan skor 3-1 pada leg kedua final Piala AFF 2026 di Stadion My Dinh, 26 Agustus 2026 pukul 20.00 WIB.
Kemenangan 2-0 pada leg pertama membuat Vietnam berada di posisi kuat untuk mempertahankan gelar, sekaligus memberi tekanan besar kepada Thailand yang wajib mengejar defisit dua gol.
Tim nasional Vietnam memiliki keunggulan dua gol setelah menang 2-0 atas Thailand pada leg pertama final Piala AFF 2026 di Stadion Rajamangala.
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Hasil tersebut membuat pasukan Kim Sang-sik hanya membutuhkan permainan disiplin di kandang untuk menjaga peluang mengangkat trofi sebagai juara bertahan.
Kemenangan itu sekaligus memperkuat catatan Vietnam sepanjang turnamen.
Tim nasional Vietnam menjadi satu-satunya peserta Piala ASEAN 2026 yang belum terkalahkan, bahkan seluruh pertandingan fase gugur berhasil mereka menangkan.
Dalam dua pertandingan semifinal melawan Malaysia, Vietnam juga meraih kemenangan dengan skor 2-0 pada masing-masing leg.
Artinya, konsistensi menjadi kekuatan utama The Golden Star Warriors menjelang duel penentuan melawan Thailand.
Performa lini depan Vietnam juga terlihat sangat produktif.
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Jawa Pos
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