Logo JawaPos
HomeSepak Bola Dunia
Author avatar - Image
Moch. Rizky Pratama Putra
Selasa, 25 Agustus 2026 | 15.39 WIB

Prediksi Skor Vietnam vs Thailand: The Golden Star Warriors Juara Piala AFF 2026

Vietnam diprediksi kembali mengalahkan Thailand pada leg kedua final Piala AFF 2026 di Stadion My Dinh. (Asean United) - Image

Vietnam diprediksi kembali mengalahkan Thailand pada leg kedua final Piala AFF 2026 di Stadion My Dinh. (Asean United)

JawaPos.com — Tim nasional Vietnam diprediksi kembali mengalahkan Thailand dengan skor 3-1 pada leg kedua final Piala AFF 2026 di Stadion My Dinh, 26 Agustus 2026 pukul 20.00 WIB.

Kemenangan 2-0 pada leg pertama membuat Vietnam berada di posisi kuat untuk mempertahankan gelar, sekaligus memberi tekanan besar kepada Thailand yang wajib mengejar defisit dua gol.

Vietnam Punya Modal Besar dari Leg Pertama

Tim nasional Vietnam memiliki keunggulan dua gol setelah menang 2-0 atas Thailand pada leg pertama final Piala AFF 2026 di Stadion Rajamangala.

Hasil tersebut membuat pasukan Kim Sang-sik hanya membutuhkan permainan disiplin di kandang untuk menjaga peluang mengangkat trofi sebagai juara bertahan.

Kemenangan itu sekaligus memperkuat catatan Vietnam sepanjang turnamen.

Tim nasional Vietnam menjadi satu-satunya peserta Piala ASEAN 2026 yang belum terkalahkan, bahkan seluruh pertandingan fase gugur berhasil mereka menangkan.

Dalam dua pertandingan semifinal melawan Malaysia, Vietnam juga meraih kemenangan dengan skor 2-0 pada masing-masing leg.

Artinya, konsistensi menjadi kekuatan utama The Golden Star Warriors menjelang duel penentuan melawan Thailand.

Performa lini depan Vietnam juga terlihat sangat produktif.

Editor: Edi Yulianto
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Prediksi Thailand vs Vietnam di Leg Pertama Final Piala AFF 2026: Ambisi Besar Do Hoang Hen - Image
Sepak Bola Dunia

Prediksi Thailand vs Vietnam di Leg Pertama Final Piala AFF 2026: Ambisi Besar Do Hoang Hen

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 22.33 WIB

Pelatih Thailand Sebut Vietnam Punya Beban Berat di Final Piala AFF 2026 - Image
Sepak Bola Dunia

Pelatih Thailand Sebut Vietnam Punya Beban Berat di Final Piala AFF 2026

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 18.24 WIB

Lolos Final Piala AFF 2026, Timnas Vietnam Diguyur Bonus Rp 3,25 Miliar - Image
Sepak Bola Dunia

Lolos Final Piala AFF 2026, Timnas Vietnam Diguyur Bonus Rp 3,25 Miliar

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 02.50 WIB

Terpopuler

Robot Humanoid Tiongkok Kalahkan Rekor Lari Usain Bolt, Lalu Terbakar - Image
1

Robot Humanoid Tiongkok Kalahkan Rekor Lari Usain Bolt, Lalu Terbakar

2

Prediksi Skor Valencia vs Real Betis di Liga Spanyol: Tuan Rumah Kesulitan Menang!

3

Prediksi Skor Malaga vs Deportivo La Coruna di Liga Spanyol: Super Depor Bisa Curi Poin

4

Prediksi Skor Bodo/Glimt vs NEC Nijmegen di Kualifikasi Liga Champions: Tuan Rumah Menang!

5

Prediksi Skor Sabah vs Hapoel Be'er Sheva di Kualifikasi Liga Champions 2026/2027

6

Prediksi Skor LASK Linz vs Celtic di Kualifikasi Liga Champions: Kans Berakhir Imbang!

7

'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa

8

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

9

Prediksi Skor Getafe vs Racing Santander di Liga Spanyol 2026/2027: Azulones Rawan Kecolongan!

10

Prediksi Skor Bologna vs Lazio di Liga Italia 2026/2027: Misi Sulit Gattuso Bersama Biancocelesti

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore