Prediksi Final Piala AFF 2026: Thailand Berambisi Remontada di Hanoi

Pelatih timnas sepak bola Thailand Anthony Hudson. (Instagram/@Changsuek)
JawaPos.com - Pelatih Timnas Thailand Anthony Hudson menegaskan timnya berambisi melalukan remontada alias membalikkan keadaan pada leg kedua final Piala AFF 2026 menghadapi Timnas Vietnam di Stadion My Dinh, Hanoi, Rabu (26/8).
"Tekanannya benar-benar ada di Vietnam. Saat unggul 2-0 dan bermain di kandang sendiri, bisa dikatakan tekanan ada pada tim tuan rumah untuk meraih hasil positif dan memenangkan pertandingan," ujar Hudson, dikutip dari laman resmi ASEAN United FC, Selasa.
Menjelang pertandingan final leg kedua Piala AFF 2026, Thailand dihadapkan dengan misi berat untuk mengejar ketertinggalan agregat 0-2 untuk bisa keluar menjadi juara.
Hudson menyadari itu bukan merupakan hal yang mudah, akan tetapi dia yakin dengan kemampuan anak-anak asuhnya untuk bisa memberikan perlawanan hebat pada Vietnam.
Pelatih berkebangsaan Inggris itu mengaku senang bekerja sama dengan para pemain dan staf Thailand karena mereka siap memberikan kemampuan terbaiknya.
"Salah satu kekuatan mereka adalah menghadirkan kualitas, energi, dan keberanian. Bagi saya, untuk pertandingan besok, kami menginginkan keberanian itu dari para pemain," ungkap Hudson.
Hudson turut memberikan sanjungan kepada pemain-pemain muda yang dimiliki Thailand. Dia menilai mereka memiliki potensi menciptakan kejutan pada pertandingan final leg kedua nanti.
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Jawa Pos
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