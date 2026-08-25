Prediksi Vietnam vs Thailand di Final Piala AFF 2026: The Golden Star Warriors di Ambang Juara!

Nguyen Hai Long membawa Vietnam meraih kemenangan atas Thailand di final leg pertama ASEAN Championship atau Piala AFF 2026. (AFF)
JawaPos.com - Vietnam menjamu Thailand pada leg kedua final Piala AFF 2026. Laga ini akan dihelat di Stadion Nasional My Dinh, Vietnam, Rabu (26/8) malam WIB.
Vietnam berada di ambang gelar juara AFF tahun ini. Selain akan bermain di hadapan publik sendiri, tim asuhan Kim Sang-sik sudah unggul agregat 2-0 berkat kemenangan tandang di Rajamangala Stadium, Bangkok, Sabtu (22/8) silam.
Dua gol Vietnam dicetak Nguyen Hai Long di menit ke-62 dan Nguyen Quang Hai tujuh menit berselang. Hasil ini sejatinya tidak mengejutkan.
Sebab Vietnam memang mencapai final dengan langkah yang teramat mulus. Tim berjuluk The Golden Star Warriors ini tak terkalahkan dalam perjalanannya mencapai partai puncak.
Total, Vietnam membukukan lima kemenangan dan satu hasil imbang dengan mencetak 17 gol. Sang juara bertahan juga meraih tiket final dengan mulus lewat kemenangan agregat 4-0 atas Malaysia di babak semifinal.
Perjalanan tersebut tentu berbeda dengan Thailand. Meski menatap fase gugur dengan status tim paling produktif, mereka sempat mengalami kekalahan oleh Singapura dengan skor 1-2 pada leg kedua semifinal yang digelar di Bangkok.
Namun dalam sepak bola, apapun masih bosa terjadi. Terlebih kolektor gelar Piala AFF terbanyak ini memiliki riwayat comeback setelah kalah di leg pertama.
Publik sepak bola tanah air tentu masih mengingat aksi spektakuler Thailand membalikkan agregat di partai menghadapi Timnas Indonesia pada final edisi 2016. Ketika itu, Thailand berhasil bangkit dengan kemenangan 2-0 setelah sempat menelan kekalahan 1-2 di Stadion Pakansari, Bogor pada leg pertama.
"Jika saya tidak yakin ada peluang untuk membalikkan keadaan, saya tidak akan menaiki pesawat (ke Hanoi)," kata pelatih Thailand, Anthony Hudson dilansir dari Soha.vn.
"Meskipun kami tertinggal, kami akan tetap mencari cara untuk bangkit. Defisit dua gol berarti walau sulit, segalanya belum berakhir," tandasnya.
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Jawa Pos
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