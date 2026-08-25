Curtis Jones Tinggalkan Liverpool dan Resmi Bergabung dengan Inter Milan

JawaPos.com – Curtis Jones resmi meninggalkan Liverpool dan bergabung dengan Inter Milan untuk memulai babak baru dalam kariernya di Serie A.

Dilansir dari laman Bein Sports pada Senin (24/8), Transfer pemain berusia 25 tahun itu disepakati dengan nilai EUR 25 juta atau sekitar Rp550 miliar, ditambah bonus EUR 5 juta atau sekitar Rp110 miliar sehingga nilai totalnya berpotensi mencapai EUR 30 juta atau sekitar Rp660 miliar.

Liverpool juga mempertahankan klausul penjualan kembali sebesar 10 persen dalam kesepakatan transfer tersebut.

Jones bergabung dengan akademi Liverpool sejak berusia sembilan tahun dan menembus tim utama setelah menjalani pembinaan di berbagai kelompok usia klub.

Selama memperkuat Liverpool, ia mencatatkan 228 penampilan dan mencetak 22 gol serta membantu klub meraih dua gelar Liga Primer Inggris, dua Piala Liga Inggris, Piala FA, dan Piala Dunia Antarklub FIFA.

Pada musim lalu, Jones tampil dalam 49 pertandingan di semua kompetisi dan mencatatkan 34 penampilan di Liga Primer Inggris sebelum memutuskan mencari tantangan baru.

Di Inter Milan, Jones akan bekerja di bawah pelatih Cristian Chivu dan diharapkan menambah variasi serta kedalaman lini tengah tim.