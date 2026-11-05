Iraola Bela Keputusan Mainkan Barcola sebagai Striker saat Liverpool Kalah dari Fenerbahce

JawaPos.com - Andoni Iraola membela keputusannya memainkan Bradley Barcola sebagai striker saat Liverpool menelan kekalahan 2-3 dari Fenerbahce dalam lanjutan Liga Champions.

Barcola mendapat kesempatan tampil sebagai penyerang tengah, posisi yang tidak biasa baginya, sebelum akhirnya bergeser ke sayap kanan. Namun, pemain asal Prancis tersebut kesulitan memberikan kontribusi maksimal sepanjang pertandingan.

Keputusan Iraola menjadi sorotan karena Liverpool sebenarnya memiliki Alexander Isak dan Cody Gakpo yang tersedia untuk mengisi posisi penyerang tengah.

Dalam pertandingan tersebut, Liverpool sempat unggul melalui Trey Nyoni. Namun, tendangan bebas Mason Greenwood yang membentur Jeremy Jacquet membuat Fenerbahce menyamakan kedudukan sekaligus mengecoh kiper Alisson Becker.

Alexander Isak kemudian masuk sebagai pemain pengganti pada babak kedua. Penyerang tersebut langsung mencetak gol melalui sentuhan pertamanya untuk membawa Liverpool kembali unggul.

Sayangnya, The Reds gagal mempertahankan keunggulan setelah Archie Brown dan Vedat Muriqi mencetak gol dalam rentang enam menit. Kekalahan ini sekaligus menjadi hasil negatif pertama Liverpool di fase liga Liga Champions.

Iraola Punya Alasan Memainkan Barcola sebagai Striker Setelah pertandingan, Iraola menjelaskan bahwa keputusan memainkan Barcola sebagai penyerang tengah merupakan bagian dari strategi rotasi pemain. Ia juga mempertimbangkan kondisi kebugaran para pemain sayap yang tersedia.

Melansir Liverpool Echo, Iraola menyebut Victor Munoz dan Rio Ngumoha berada dalam kondisi lebih bugar untuk mengisi posisi sayap. Sementara itu, Isak dinilai lebih baik jika dimainkan selama sekitar 30 menit agar kondisi fisiknya tetap terjaga.

"Saya rasa kami menempatkan Victor (Munoz) dan Rio (Ngumoha) (di sayap), karena mereka lebih bugar," kata pelatih kepala Liverpool. "Kami juga berpikir bahwa bagi Alex mungkin lebih baik bermain 30 menit, tidak lebih."