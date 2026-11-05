Liverpool Kalah Dramatis 2-3 dari Fenerbahce, Andoni Iraola Soroti Kelemahan Bola Mati

Andoni Iraola. (Dok. Instagram/@liverpoolfc)
JawaPos.com – Andoni Iraola menyoroti kelemahan Liverpool dalam mengantisipasi situasi bola mati setelah mereka menelan kekalahan 2-3 dari Fenerbahce pada lanjutan Liga Champions, Rabu malam.
Hasil tersebut menjadi kekalahan pertama Liverpool di fase liga musim ini. Bermain di Istanbul, The Reds sebenarnya dua kali mampu unggul, tetapi gagal mempertahankan keunggulan setelah Fenerbahce bangkit dan mencetak dua gol dalam enam menit.
Liverpool sempat membuka keunggulan melalui Trey Nyoni yang tampil impresif. Namun, tendangan bebas Mason Greenwood kemudian mengecoh Alisson Becker setelah bola membentur Jeremy Jacquet dan masuk ke gawang.
Pemain pengganti Alexander Isak sempat membawa Liverpool kembali unggul 2-1 melalui sentuhan pertamanya. Akan tetapi, Fenerbahce yang sebelumnya belum pernah meraih kemenangan di kompetisi ini berhasil membalikkan keadaan lewat gol Archie Brown dan Vedat Muriqi.
Bagi Iraola, masalah utama Liverpool dalam pertandingan tersebut terletak pada buruknya organisasi pertahanan ketika menghadapi bola mati. Ia menilai timnya gagal mengantisipasi kekuatan utama lawan.
Melansir Liverpool Echo, Iraola menganggap Liverpool seharusnya bisa menghindari kekalahan jika mampu bertahan lebih baik dalam situasi bola mati. Pasalnya, ketiga gol Fenerbahce berawal dari situasi tersebut.
"Alasan utama yang dapat saya temukan mengapa kami kalah dalam pertandingan ini adalah karena kami kebobolan dari tiga bola mati," kata pelatih kepala Liverpool, Iraola. "Itu adalah sesuatu yang kami lakukan dengan sangat baik di liga, kami melakukannya dengan cukup baik hingga hari ini," tambahnya.
"Kami tahu itu adalah salah satu kekuatan Fenerbahce. Kami kebobolan dari tendangan bebas, sepak pojok, dan bahkan dari lemparan jauh di akhir pertandingan," tutur Iraola lagi.
Menurut Iraola, situasi tersebut terasa semakin mengecewakan karena Liverpool sebenarnya sempat mengendalikan permainan dan menunjukkan kemampuan untuk meraih kemenangan.
"Gol-gol itu sangat menyakitkan bagi kami karena kami dua kali unggul setelah memiliki momen-momen bagus, mengendalikan permainan, menyerang, kami berhasil mencetak gol, tetapi setelah itu kami kebobolan dalam situasi di mana seharusnya kami bertahan lebih baik," tambahnya.
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