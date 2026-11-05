Logo JawaPos
HomeSepak Bola Dunia
Author avatar - Image
Penulis: M Shofyan Dwi Kurniawan
Kamis, 5 November 2026 | 23.55 WIB

Liverpool Kalah Dramatis 2-3 dari Fenerbahce, Andoni Iraola Soroti Kelemahan Bola Mati

Andoni Iraola. (Dok. Instagram/@liverpoolfc) - Image

Andoni Iraola. (Dok. Instagram/@liverpoolfc)

JawaPos.com – Andoni Iraola menyoroti kelemahan Liverpool dalam mengantisipasi situasi bola mati setelah mereka menelan kekalahan 2-3 dari Fenerbahce pada lanjutan Liga Champions, Rabu malam.

Hasil tersebut menjadi kekalahan pertama Liverpool di fase liga musim ini. Bermain di Istanbul, The Reds sebenarnya dua kali mampu unggul, tetapi gagal mempertahankan keunggulan setelah Fenerbahce bangkit dan mencetak dua gol dalam enam menit.

Liverpool sempat membuka keunggulan melalui Trey Nyoni yang tampil impresif. Namun, tendangan bebas Mason Greenwood kemudian mengecoh Alisson Becker setelah bola membentur Jeremy Jacquet dan masuk ke gawang.

Pemain pengganti Alexander Isak sempat membawa Liverpool kembali unggul 2-1 melalui sentuhan pertamanya. Akan tetapi, Fenerbahce yang sebelumnya belum pernah meraih kemenangan di kompetisi ini berhasil membalikkan keadaan lewat gol Archie Brown dan Vedat Muriqi.

Bagi Iraola, masalah utama Liverpool dalam pertandingan tersebut terletak pada buruknya organisasi pertahanan ketika menghadapi bola mati. Ia menilai timnya gagal mengantisipasi kekuatan utama lawan.

Tiga Gol Fenerbahce Berawal dari Bola Mati

Melansir Liverpool Echo, Iraola menganggap Liverpool seharusnya bisa menghindari kekalahan jika mampu bertahan lebih baik dalam situasi bola mati. Pasalnya, ketiga gol Fenerbahce berawal dari situasi tersebut.

"Alasan utama yang dapat saya temukan mengapa kami kalah dalam pertandingan ini adalah karena kami kebobolan dari tiga bola mati," kata pelatih kepala Liverpool, Iraola. "Itu adalah sesuatu yang kami lakukan dengan sangat baik di liga, kami melakukannya dengan cukup baik hingga hari ini," tambahnya.

"Kami tahu itu adalah salah satu kekuatan Fenerbahce. Kami kebobolan dari tendangan bebas, sepak pojok, dan bahkan dari lemparan jauh di akhir pertandingan," tutur Iraola lagi.

Menurut Iraola, situasi tersebut terasa semakin mengecewakan karena Liverpool sebenarnya sempat mengendalikan permainan dan menunjukkan kemampuan untuk meraih kemenangan.

"Gol-gol itu sangat menyakitkan bagi kami karena kami dua kali unggul setelah memiliki momen-momen bagus, mengendalikan permainan, menyerang, kami berhasil mencetak gol, tetapi setelah itu kami kebobolan dalam situasi di mana seharusnya kami bertahan lebih baik," tambahnya.

Editor: Hendra
Ikuti kami di Google
Sumber: liverpoolecho
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Balsa Sekulic Cetak Gol Menit ke-90, Bawa Persib Taklukkan Melbourne Victory - Image
Sepak Bola Indonesia

Balsa Sekulic Cetak Gol Menit ke-90, Bawa Persib Taklukkan Melbourne Victory

Kamis, 5 November 2026 | 23.46 WIB

Cesc Fabregas Ingatkan Como Tak Terlena usai Pesta Gol 9-1 atas Lens - Image
Sepak Bola Dunia

Cesc Fabregas Ingatkan Como Tak Terlena usai Pesta Gol 9-1 atas Lens

Kamis, 5 November 2026 | 23.35 WIB

Diogo Dalot Tegaskan Tekanan di Manchester United Bukan Hanya Beban Michael Carrick - Image
Sepak Bola Dunia

Diogo Dalot Tegaskan Tekanan di Manchester United Bukan Hanya Beban Michael Carrick

Jumat, 6 November 2026 | 00.50 WIB

Terpopuler

Profil Yudi Cahyadi, Atlet MMA yang Tantang Duel Herri Pras Usai Singgung UAS dan UAH - Image
1

Profil Yudi Cahyadi, Atlet MMA yang Tantang Duel Herri Pras Usai Singgung UAS dan UAH

2

Profil Herri Pras yang Kritik UAS dan UAH, Pendiri PSGI yang Ditantang Duel Atlet MMA

3

7 Kebiasaan Masa Kecil yang Berpengaruh Pada Kesuksesan Anak di Masa Depan

4

Herri Pras Beberkan Kronologi Digerebek Petarung MMA: Ditendang dan Didengkul Ulu Hati

5

Marco Bezzecchi Tuai Kritik Usai Kesalahan di Sepang Memperburuk Peluang Juara Dunia

6

Kembali Lakukan Mutasi, Kapolri Suyudi Ganti 264 Pati dan Pamen Polri

7

Prediksi Susunan Pemain Atletico Madrid vs Bayern Munchen: Alex Baena Ingin Tim Tamu Kesulitan

8

Prediksi Galatasaray vs Stuttgart: Tuan Rumah Punya Modal Bagus,tetapi Tim Tamu Siap Beri Perlawanan

9

Prediksi Skor Jeonbuk Motors vs Johor Darul Takzim FC, Duel Ketat di AFC Champions League Elite

10

Usai Digeruduk Rombongan Petarung MMA, Herri Pras Sempat Dievakuasi di Polsek Gunung Putri 

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore