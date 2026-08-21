William Saliba Absen, Rio Ferdinand Sebut Ezri Konsa Jadi Solusi Arsenal

JawaPos.com - Musim lalu, Arsenal hanya kebobolan 27 gol saat menyabet gelar juara Premier League. Statistik itu menjadikan Arsenal sebagai tim dengan pertahanan terbaik musim lalu.

Ambisi serupa diusung Arsenal di musim ini. The Gunners makin memperkuat tembok benteng mereka.

Kemarin (20/8), Arsenal merekrut Ezri Konsa dari Aston Villa. Bek tengah timnas Inggris di Piala Dunia 2026 itu diboyong ke London Colney –kamp latihan Arsenal– dengan mahar GBP 51 juta (Rp 1,23 triliun).

Konsa diharapkan bisa jadi solusi absennya William Saliba.

Seperti diketahui, Saliba masih dalam tahap pemulihan cedera punggung. Musim lalu, duet Saliba dan Gabriel Magalhaes menjadi salah satu alasan Arsenal memenangkan Premier League.

Daily Mail melaporkan, Konsa menjalani rangkaian tes medis kemarin. Dalam kanal YouTube miliknya, pandit sekaligus mantan bek tengah timnas Inggris dan Manchester United Rio Ferdinand menilai Konsa sebagai solusi ideal bagi pertahanan Arsenal.

“Salah satu pemain terhebat dan paling konsisten dari beberapa musim terakhir. Aku rasa Konsa adalah perekrutan yang luar biasa,” ucap Ferdinand.

Tidak hanya sebagai bek tengah, Konsa juga bisa bermain sebagai bek kanan.

Harga GBP 51 juta dianggap Ferdinand masih murah bagi Konsa.