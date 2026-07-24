Arsenal Dipastikan Tanpa William Saliba Jalani Musim Baru Premier League Akibat Cedera Punggung

William Saliba (Instagram @w.saliba4)
JawaPos.com – Arsenal dipastikan kehilangan William Saliba setelah bek asal Prancis tersebut mengalami cedera punggung yang diperkirakan membutuhkan waktu pemulihan selama beberapa bulan.
Dilansir dari laman Bein Sports pada Jum'at (24/7), Kondisi itu membuat Saliba diragukan dapat kembali bermain hingga akhir musim.
Absennya pemain berusia 25 tahun tersebut menjadi pukulan besar bagi Arsenal yang tengah bersiap menghadapi musim baru.
Cedera Saliba terjadi setelah ia menjalani jadwal pertandingan yang padat bersama tim nasional Prancis. Selama turnamen, ia tampil sebagai starter dalam enam pertandingan dan membantu tim mencatatkan empat clean sheet.
Selain itu, Saliba juga menjadi salah satu pemain terbaik dalam statistik sapuan bola dan duel udara yang dimenangkan.
Kehilangan Saliba diperkirakan akan memengaruhi kekuatan lini belakang Arsenal pada awal musim. Manajer Mikel Arteta harus menyusun kembali komposisi pertahanan agar tetap mampu bersaing dalam perebutan gelar Liga Primer.
Kedalaman skuad kini menjadi faktor penting untuk menjaga konsistensi performa tim sepanjang kompetisi.
Di sisi lain, Arsenal mulai mempertimbangkan langkah untuk mendatangkan bek baru pada bursa transfer.
Nama John Stones disebut sebagai salah satu kandidat yang berpotensi memperkuat lini pertahanan The Gunners setelah berstatus bebas transfer.
Kehadiran pemain baru diharapkan mampu menutup kekosongan yang ditinggalkan Saliba hingga proses pemulihannya selesai.
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