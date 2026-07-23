William Saliba Terhindar dari Operasi Cedera Punggung, Tapi Arsenal Tetap Kehilangannya dengan Waktu yang Lama

Cedera William Saliba (bawah) bersama timnas Prancis saat menghadapi Spanyol di semifinal Piala Dunia 2026. (Jean Catuffe/Getty Images)
JawaPos.com – Arsenal telah mengonfirmasi bahwa bek andalan mereka, William Saliba tidak memerlukan operasi punggung untuk cedera yang dialaminya, namun diperkirakan akan absen dalam waktu yang cukup lama.
Bek tengah setinggi 192 cm ini harus meninggalkan lapangan lebih awal akibat cedera punggung saat Prancis kalah dari Spanyol di babak semifinal Piala Dunia 2026, dan kemudian absen dalam perebutan tempat ketiga melawan Inggris.
Saliba sebenarnya sudah mengalami masalah pada punggungnya menjelang Piala Dunia, dan sempat muncul kekhawatiran bahwa ia akan melewatkan keseluruh turnamen bersama pasukan Didier Deschamps.
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Meski begitu, ia sempat tampil sebagai starter dalam empat pertandingan selama perjalanan Prancis menuju semifinal sebelum kondisi punggungnya akhirnya tidak lagi memungkinkan untuk melanjutkan bermain.
"Hasil pemeriksaan menyeluruh menyimpulkan bahwa operasi punggung tidak disarankan, namun William (Saliba) kini harus memulai program pemulihan yang terukur," demikian pernyataan Arsenal pada Rabu (22/7).
"Proses rehabilitasi William akan segera dimulai, disertai penanganan berkelanjutan terhadap cederanya, dan ia diperkirakan akan absen dalam waktu yang cukup lama," pungkas pernyataan The Gunners.
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Cedera yang dialami pemain berusia 25 tahun ini menjadi pukulan bagi Arsenal. Di mana ia merupakan sosok penting dalam skuad yang juara bertahan Liga Inggris dan mencapai final Liga Champions musim lalu, dengan mencatatkan 50 penampilan di berbagai kompetisi.
Arsenal akan memulai upaya mempertahankan mahkota Premier League mereka pada (22/8) dini hari WIB, saat menghadapi tim promosi, Coventry City di Stadion Emirates.
Kini, Mikel Arteta dan manajemen tim London utara harus bergerak cepat mencari pengganti bek tengah demi mengisi kekosongan yang ditinggalkan Saliba, dan nama terbaru untuk sementara masih memunculkan John Stones.
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