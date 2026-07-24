Arsenal Diterpa Kabar Buruk, William Saliba Dipastikan Absen Lama karena Cedera

william saliba cidera (x @idextratime)

JawaPos.com – Arsenal mendapat pukulan besar menjelang bergulirnya musim 2026/2027. William Saliba, harus menepi dalam jangka waktu yang cukup lama setelah mengalami cedera punggung bawah saat memperkuat Timnas Prancis di Piala Dunia 2026.

Menurut laporan The Chosun, cedera tersebut sebenarnya telah dirasakan Saliba sebelum turnamen dimulai. Meski begitu, ia tetap memaksakan diri bermain demi membela negaranya di ajang empat tahunan itu.

Kondisinya akhirnya memburuk ketika Prancis menghadapi Spanyol pada semifinal Piala Dunia, di mana Saliba terpaksa ditarik keluar pada menit ke-30 babak pertama.

Tanpa kehadirannya, Prancis kalah 0-2 dari Spanyol sebelum kembali tumbang 4-6 dari Inggris dalam perebutan tempat ketiga dan menutup turnamen di posisi keempat.

Setelah kembali ke London, Saliba menjalani pemeriksaan medis secara menyeluruh.

Berdasarkan hasil evaluasi tim dokter, sang bek tidak perlu menjalani operasi. Sebagai gantinya, ia akan mengikuti program pemulihan dan rehabilitasi intensif yang difokuskan pada proses penyembuhan cedera agar dapat kembali bermain dalam kondisi terbaik.

Sebelum Piala Dunia dimulai, Saliba sempat mengungkapkan bahwa dirinya telah merasakan nyeri ringan di bagian punggung selama beberapa bulan.

Namun, ia memilih bertahan demi membantu Arsenal di Liga Champions dan Premier League, lalu melanjutkan perjuangannya bersama Prancis karena menyadari kesempatan tampil di Piala Dunia hanya datang setiap empat tahun sekali.

Musim lalu menjadi salah satu musim terbaik dalam karier Saliba bersama Arsenal. Berduet dengan Gabriel Magalhães di jantung pertahanan, ia membantu The Gunners mengakhiri penantian 22 tahun untuk kembali menjuarai Premier League.

Selain itu, saliba juga tampil dalam 50 pertandingan di semua kompetisi dan berperan besar membawa Arsenal melaju hingga final Liga Champions, meski gagal mengangkat trofi.

Absennya Saliba tentu menjadi tantangan besar bagi Arsenal yang akan memulai musim baru dengan menghadapi Manchester City di Community Shield pada 16 Agustus, sebelum membuka perjalanan mereka di Premier League 2026/2027 pada 22 Agustus.

Dengan proses pemulihan yang diperkirakan memakan waktu cukup lama, peluang Saliba tampil pada awal musim dinilai sangat kecil.