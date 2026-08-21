Prediksi Susunan Pemain Arsenal vs Coventry City: Arteta Memikul Beban Juara Bertahan

Arsenal memulai Premier League 2026-2027 sebagai juara bertahan. Coventry City menjadi ujian pertama The Gunners di Stadion Emirates. (@Arsenal/X)
JawaPos.com – Para pemain Arsenal akan merasakan tekanan baru di Premier League musim ini. Bukan lagi sebagai klub pemburu gelar juara, melainkan sebagai team to beat. Ke-19 lawan The Gunners –julukan Arsenal– semakin termotivasi untuk mengalahkan.
Tekanan pertama juara bertahan Premier League tersebut bakal datang dari Coventry City di Stadion Emirates, London, dini hari nanti (siaran langsung Vidio pukul 02.00 WIB).
Bomber Arsenal Viktor Gyokeres menyebut, status team to beat jangan dianggap sebagai beban.
“Menurutku, apa yang kami lakukan musim lalu atau pada musim-musim sebelumnya tidak ada pengaruh apa pun musim ini. Karena musim baru, situasinya sama dengan klub-klub lainnya. Awal yang sama bagi semua,” tutur pencetak 21 gol bagi Arsenal musim lalu itu kepada talkSPORT.
Gyo –sapaan akrab Gyokeres– punya mindset berbeda soal team to beat dan beban juara bertahan.
“Kami tidak perlu mempertahankan, kami hanya perlu memenangkan sebanyak mungkin pertandingan dan mudah-mudahan kami akan berada di sana lagi pada akhirnya,” imbuh striker timnas Swedia tersebut.
Senada dengan Gyo, tactician Arsenal Mikel Arteta enggan terbebani status juara bertahan Premier League. Arteta mengaku tetap termotivasi karena Arsenal belum pernah back-to-back juara. Tak terkecuali saat berada di era keemasan bersama Arsene Wenger pada dekade 2000-an.
“Tujuan kami memenangkan trofi juara sebanyak-banyaknya dan yang harus kami lakukan adalah memastikan kami terus termotivasi,” ucap Mister, sapaan akrab Arteta.
Keberhasilan memenangkan Community Shield di Cardiff pekan lalu (16/8) diakui Arteta sangat membantu kepercayaan diri Martin Odegaard dkk.
Sukses Arteta mengantarkan Arsenal juara Premier League musim lalu ternyata tidak membuat tactician berkebangsaan Spanyol itu meraih penghargaan Pelatih Terbaik Inggris versi League Manager Association (LMA). Justru Frank Lampard yang merebutnya setelah keberhasilannya membawa The Sky Blues –julukan Coventry City– memenangkan Championship musim lalu dan promosi ke Premier League.
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