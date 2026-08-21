Sambut Liga Inggris 2026/2027, Mikel Arteta: Saya Lebih Semangat, Saya Lebih Lapar!

Mikel Arteta menyatakan Arsenal akan agresif di bursa transfer demi pertahankan gelar juara Liga Inggris. (ig @futbolnamass)
JawaPos.com - Manajer Arsenal Mikel Arteta mengatakan merasa lebih bersemangat dan lebih lapar dari sebelumnya menjelang laga pertama Liga Inggris 2026/27 menghadapi Coventry City di Stadion Emirates, Sabtu (22/8) dini hari pukul 02.00 WIB.
"Saya merasa baik, berbeda, dan semoga lebih baik. Saya lebih bersemangat dari sebelumnya. Lebih lapar dari sebelumnya. Saya tidak sabar untuk memulai Liga Primer di kandang di hadapan para pendukung kami, menampilkan performa yang hebat dan memenangkan pertandingan," kata Arteta, dikutip dari laman resmi Arsenal, Jumat.
Arteta mengatakan, timnya bertekad mempertahankan gelar Liga Inggris pada musim ini dan untuk mewujudkannya, maka The Gunners harus menunjukkan "rasa lapar" yang lebih besar dibanding musim sebelumnya.
"Kami memiliki kemampuan untuk berkembang dan berevolusi. Itulah yang saya rasakan di sekitar klub, terutama dari para pemain," ucap dia.
Di kubu lawan, ada Frank Lampard sebagai pelatih yang berhasil membawa Coventry kembali ke kasta tertinggi untuk pertama kalinya sejak 2001.
Arteta dan Lampard pernah berhadapan di lapangan sebagai pemain, serta saling beradu sebagai pelatih Arsenal dan Chelsea. Arteta pun memberikan pujian kepada koleganya tersebut.
"Mereka bukan hanya berada di posisi tersebut, tetapi benar-benar layak berada di sana. Saya menyukai cara mereka bermain dan keberanian yang mereka tunjukkan di setiap pertandingan," kata Arteta memuji tim asuhan Lampard tersebut.
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Lebih lanjut, pada laga nanti kondisi pemain anyar The Gunners Bruno Guimaraes masih diragukan. Gelandang yang didatangkan dari Newcastle United itu sudah mencatatkan debutnya pada laga Community Shield pekan lalu melawan Manchester City.
"Kita lihat bagaimana kondisinya. Perkembangannya sangat baik, tetapi kita lihat saja untuk besok," ungkap Arteta.
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