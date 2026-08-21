Prediksi Skor Arsenal vs Coventry City di Liga Inggris 2026/2027: The Gunners Masih Terlalu Digdaya

JawaPos.com — Arsenal dijagokan mengalahkan Coventry City pada laga pembuka Liga Inggris 2026/2027 di Stadion Emirates, Sabtu (22/8/2026) pukul 02.00 WIB, karena berstatus juara bertahan sekaligus punya rekor dominan melawan tim promosi.

Coventry City datang sebagai tim promosi dengan kenangan manis di markas Arsenal, tetapi The Gunners tetap lebih diunggulkan.

Mengapa Arsenal Lebih Diunggulkan atas Coventry City? Arsenal memiliki modal kuat untuk mengawali Liga Inggris 2026/2027 dengan kemenangan, terutama karena rekornya saat menghadapi tim promosi dalam beberapa musim terakhir sangat meyakinkan.

Sejak musim 2023/2024, Arsenal sudah menjalani 18 pertandingan melawan tim promosi dengan catatan 17 kemenangan dan hanya sekali bermain imbang.

Rekor tersebut menjadi gambaran jelas mengenai perbedaan kekuatan kedua tim menjelang duel di Stadion Emirates.

Arsenal bukan hanya memiliki pengalaman lebih panjang di level tertinggi, tetapi juga datang sebagai juara bertahan Liga Inggris sehingga tekanan untuk langsung meraih tiga poin pada laga pembuka semakin besar.

Modal lain Arsenal didapat dari pertandingan Community Shield.

The Gunners mampu memetik kemenangan telak atas Manchester City sehingga kepercayaan diri skuad ikut terangkat sebelum memasuki persaingan Liga Inggris 2026/2027.