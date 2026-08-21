Ronaldinho Comeback di Umur 46 Tahun, 3 Pemain Ini Juga Aktif Bermain hingga Usia Senja

JawaPos.com – Legenda sepak bola Brasil, Ronaldinho comeback ke lapangan hijau dengan bergabung klub Serie C, Ravenna FC. JawaPos.com merangkum tiga pemain yang sudah lebih dulu aktif hingga usia manula.

Ronaldinho bakal mengenakan jersey klub kasta ketiga Liga Italia (Serie C), Ravenna. Tiba di Bandara Forli Ridolffi, Forli pada Kamis (20/8), Ronaldinho pun melanjutkan perjalanan ke kota Ravenna dan siap diperkenalkan ke publik.

“Bisa dibilang ini merupakan tantangan bagi saya. Saya pasti akan bermain beberapa menit dalam laga resmi, lalu lihat saja nanti bagaimana perasaan saya,” kata Ronaldinho dilansir Flashscore, Jumat (21/8)

Sebelumnya, Fluminense adalah klub terakhir yang dibela Ronaldinho. Setelah kebersamaannya dengan klub Brasil tersebut berakhir pada musim panas tahun 2015 silam. Setelah itu ia sempat menepi, namun masih kerap mengikuti laga-laga eksibisi di berbagai negara, salah satunya di Indonesia.

Namun demikian, Ronaldinho bukanlah satu-satunya sosok yang merumput di usia senja. Di berbagai belahan dunia lain, terdapat berbagai pemain yang masih aktif bermain, bahkan ada yang usianya mencapai 60 tahun.

1. Kazuyoshi Miura (59 tahun) Kazuyoshi Miura masih mencetak gol di usia yang menginjak 59 tahun. Miura mencetak brace dalam kemenangan telak Fukushima United atas Oyama babak pertama Emperor’s Cup 2026.

Di Liga Jepang musim ini, Miura memang lebih sering menghangatkan bangku cadangan. Namun begitu diberi kepercayaan oleh tim pelatih, pemegang 89 caps bersama Timnas Jepang ini membuktikan bahwa usia hanyalah angka.

Dalam kariernya, Miura sudah aktif bermain sejak tahun 1986. Pemain berposisi penyerang itu merantau ke klub Brasil, Santos FC di usia 15 tahun.