Ronaldinho Comeback di Umur 46 Tahun, 3 Pemain Ini Juga Aktif Bermain hingga Usia Senja

Legenda Barcelona Ronaldinho Dapat Kehormatan Menyerahkan Penghargaan Ballon d’Or 2025
JawaPos.com – Legenda sepak bola Brasil, Ronaldinho comeback ke lapangan hijau dengan bergabung klub Serie C, Ravenna FC. JawaPos.com merangkum tiga pemain yang sudah lebih dulu aktif hingga usia manula.
Ronaldinho bakal mengenakan jersey klub kasta ketiga Liga Italia (Serie C), Ravenna. Tiba di Bandara Forli Ridolffi, Forli pada Kamis (20/8), Ronaldinho pun melanjutkan perjalanan ke kota Ravenna dan siap diperkenalkan ke publik.
“Bisa dibilang ini merupakan tantangan bagi saya. Saya pasti akan bermain beberapa menit dalam laga resmi, lalu lihat saja nanti bagaimana perasaan saya,” kata Ronaldinho dilansir Flashscore, Jumat (21/8)
Baca Juga:Merumput Lagi di Usia 46 Tahun Bersama Ravenna FC? Ronaldinho: Jika Itu Terjadi, Akan Lebih Indah!
Sebelumnya, Fluminense adalah klub terakhir yang dibela Ronaldinho. Setelah kebersamaannya dengan klub Brasil tersebut berakhir pada musim panas tahun 2015 silam. Setelah itu ia sempat menepi, namun masih kerap mengikuti laga-laga eksibisi di berbagai negara, salah satunya di Indonesia.
Namun demikian, Ronaldinho bukanlah satu-satunya sosok yang merumput di usia senja. Di berbagai belahan dunia lain, terdapat berbagai pemain yang masih aktif bermain, bahkan ada yang usianya mencapai 60 tahun.
Kazuyoshi Miura masih mencetak gol di usia yang menginjak 59 tahun. Miura mencetak brace dalam kemenangan telak Fukushima United atas Oyama babak pertama Emperor’s Cup 2026.
Di Liga Jepang musim ini, Miura memang lebih sering menghangatkan bangku cadangan. Namun begitu diberi kepercayaan oleh tim pelatih, pemegang 89 caps bersama Timnas Jepang ini membuktikan bahwa usia hanyalah angka.
Dalam kariernya, Miura sudah aktif bermain sejak tahun 1986. Pemain berposisi penyerang itu merantau ke klub Brasil, Santos FC di usia 15 tahun.
Kemudian Miura mencatatkan sejarah sebagai pemain asal Jepang pertama yang bermain di Liga Italia, dengan bergabung ke Genoa pada musim 1994-1995. Setelah sempat singgah di Kroasia bersama Dinamo Zagreb pada musim dingin 1999, Miura malang melintang di klub Liga Jepang dari mulai Kyoto Sanga, Vissel Kobe hingga Yokohama FC.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Skor Slovan Bratislava vs Celje di Kualifikasi Liga Champions 2026/2027
Prediksi Skor Fenerbahce vs Lyon di Kualifikasi Liga Champions 2026/2027, Tuan Rumah Dilarang Kalah!
Prediksi Skor Hapoel Beer Sheva vs Sabah FK di Kualifikasi Liga Champions 2026/2027
Prediksi Skor Vietnam vs Malaysia Leg 2 Semifinal AFF 2026: The Golden Star Warriors Menuju Final!
Prediksi Skor Rayo Vallecano vs Alaves: Momentum Tuan Rumah Bangkit!
Profil Putri Juficha, Miss Earth Indonesia 2025 yang Meninggal di Usia Muda
Prediksi Skor Atletico Madrid vs Malaga: Los Rojiblancos Menang Tipis?
Prediksi Skor Dinamo Zagreb vs Viking di Liga Champions: Skuad Modri Datang dengan Modal Bagus!
Prediksi Skor Celtic vs LASK Linz di Kualifikasi Liga Champions 2026/2027, Potensi The Hoops Menang!
Ada Andik Vermansah Hingga Leo Lelis, 6 Mantan Pemain Persebaya Memperkuat Tim Promosi