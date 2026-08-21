Merumput Lagi di Usia 46 Tahun Bersama Ravenna FC? Ronaldinho: Jika Itu Terjadi, Akan Lebih Indah!

JawaPos.com - Legenda sepak bola Brasil, Ronaldinho, secara mengejutkan turun gunung alias melanjutkan karier profesionalnya dengan bergabung klub Serie C, Ravenna FC.

Namun, apakah ia akan tampil bersama tim berjulukkan Giallorossi tersebut?

Manajemen Ravenna FC secara mengejutkan mengumumkan perekrutan Ronaldinho pada Kamis (20/8) waktu setempat. Kembalinya peraih Ballon d’Or itu benar-benar mengejutkan pencinta sepak bola dunia.

Pasalnya, Ronaldinho memulai kembali karier profesionalnya di usia 46 tahun. Terakhir kali, eks pemain Barcelona itu tampil dalam pertandingan kompetitif bersama Fluminense pada 2015. Artinya, ia mencatatkan comebacknya ke level profesional setelah satu dekade.

Meski demikian, Ronaldinho masih enggan menjelaskan terkait kemungkinan dirinya akan turun langsung ke lapangan membela Ravenna FC. Pemain berusia 46 tahun itu menyebut semua itu adalah keputusan presiden klub dan pelatih. Yang jelas, kehadirannya diharapkan bisa membantu klub tampil baik.

“Jika itu terjadi, tentu akan menjadi lebih indah,” kata Ronaldinho sambil tersenyum lebar, seperti dikutip dari Reuters, Jumat (21/8/2026).

“Saya tidak tahu, itu tergantung presiden dan pelatih. Saya datang ke sini karena persahabatan yang kami miliki. Kami akan menunggu dan berharap skuad tampil dengan baik. Saya di sini untuk membantu,” sambungnya.

Ronaldinho hadir karena merupakan sahabat dekat dari pemilik Ravenna FC, Ignazio Cipriani. Legenda sepak bola Brasil itu diketahui juga sekaligus mengambil saham klub Serie C Italia tersebut.