Bukan Kembali Bermain, Ronaldinho Berpotensi Ambil Peran Penting di Klub Serie C Italia Ravenna FC

JawaPos.com - Nama Ronaldinho kembali menjadi perbincangan hangat di dunia sepak bola.

Legenda asal Brasil tersebut dikabarkan akan bergabung dengan klub Serie C Italia, Ravenna FC. Namun, kabar ini bukan terkait rencana sang mantan bintang untuk kembali bermain secara profesional.

Menurut laporan yang beredar dari sejumlah media Eropa, Ronaldinho disebut akan terlibat dalam proyek baru Ravenna FC sebagai investor sekaligus pemegang saham klub.

Kehadirannya diyakini menjadi bagian dari strategi jangka panjang untuk meningkatkan popularitas dan nilai komersial klub yang saat ini berkompetisi di kasta ketiga sepak bola Italia.

Meski nantinya akan didaftarkan secara resmi oleh klub, peran Ronaldinho disebut lebih bersifat simbolis dan strategis.

Ia tidak diproyeksikan untuk tampil secara reguler di lapangan, melainkan membantu pengembangan citra klub, kegiatan pemasaran, hingga memperluas jaringan bisnis Ravenna FC di tingkat internasional.

Kabar tersebut langsung menarik perhatian publik sepak bola. Banyak penggemar yang sempat mengira Ronaldinho akan mengikuti jejak beberapa mantan pemain yang kembali merumput di usia yang tidak lagi muda.

Namun, informasi yang beredar menegaskan bahwa keterlibatan pria berusia 46 tahun itu lebih fokus pada aspek bisnis dan pengembangan klub.