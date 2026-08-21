Manchester United Siapkan Rp1,4 Triliun untuk Baleba, Zirkzee Berpeluang Kembali ke Italia

Carlos Baleba jadi target utama rekrutan Manchester United di Januari 2026. (Dok. Brigthon)
JawaPos.com - Manchester United terus bergerak di bursa transfer musim panas 2026. Klub berjuluk Setan Merah itu disebut semakin dekat dengan gelandang Brighton & Hove Albion, Carlos Baleba, dalam kesepakatan yang kabarnya mencapai 65 juta poundsterling.
Baleba menjadi salah satu pemain yang diprioritaskan Manchester United untuk memperkuat lini tengah. Pemain asal Kamerun tersebut dinilai bisa memberikan tenaga dan keseimbangan baru di sektor tengah skuad Ruben Amorim.
Meski proses transfernya disebut semakin dekat, Baleba belum tentu langsung tampil pada awal musim. Gelandang berusia 22 tahun itu masih menjalani pemulihan cedera ringan pada ligamen pergelangan kaki.
Cedera tersebut diperkirakan membuat Baleba harus menepi dalam sekitar empat pertandingan pertama musim baru. Manchester United tentu berharap kondisi sang pemain segera pulih agar bisa memberikan kontribusi setelah resmi bergabung.
Di luar transfer Baleba, Manchester United juga masih mencari tambahan pemain untuk posisi bek kiri. Target utama mereka sebelumnya adalah Lewis Hall dari Newcastle United.
Namun, peluang mendapatkan Hall kini semakin kecil. Pemain berusia 21 tahun tersebut sedang melakukan pembicaraan mengenai kontrak baru dengan Newcastle. Situasi itu membuat Manchester United mulai mempertimbangkan sejumlah alternatif.
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Salah satu nama yang masuk radar adalah Jorge Salinas. Bek kiri berusia 19 tahun tersebut tampil menjanjikan bersama Racing Santander dan ikut membantu klub meraih promosi ke LaLiga.
Salinas juga menjadi bagian dari tim Spanyol yang menjuarai Kejuaraan Eropa U-19. Manchester United dikabarkan telah memantau perkembangannya dan bisa mengaktifkan klausul pelepasan senilai 16 juta euro.
Namun, Setan Merah tidak sendirian dalam perburuan Salinas. Atletico Madrid juga disebut tertarik kepada pemain muda tersebut sehingga Manchester United harus bergerak cepat jika benar-benar ingin membawanya ke Old Trafford.
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Jawa Pos
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