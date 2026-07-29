Juventus Lanjutkan Negosiasi Joshua Zirkzee, Tawarkan Skema Pinjaman dengan Opsi Pembelian

Joshua Zirkzee. (Zohaib Alam/MUFC/Manchester United)
JawaPos.com – Juventus kembali membuka pembicaraan dengan Manchester United terkait upaya mendatangkan Joshua Zirkzee pada bursa transfer musim panas. Si Nyonya Tua disebut mengajukan skema peminjaman dengan opsi pembelian sebagai solusi untuk merekrut penyerang asal Belanda tersebut.
Juventus memang masih berburu penyerang anyar setelah kehilangan Dusan Vlahovic dan dipastikan gagal mendapatkan Lois Openda, yang memilih bergabung dengan Olympique Lyon. Kondisi itu membuat Zirkzee kembali masuk dalam daftar prioritas klub asal Turin tersebut.
Sebenarnya, minat Juventus terhadap Zirkzee bukan hal baru. Bianconeri sudah mengincarnya sejak sang pemain masih membela Bologna, bahkan sebelum Manchester United merekrutnya pada musim panas 2024 dengan nilai transfer sekitar EUR 42,5 juta.
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Menurut laporan The Sun, Juventus saat ini tengah mengupayakan kesepakatan berupa peminjaman yang disertai opsi pembelian senilai EUR 35 juta.
"Juventus saat ini sedang dalam tahap negosiasi lanjutan untuk memboyong Zirkzee ke Turin dengan status pinjaman disertai opsi pembelian senilai EUR 35 juta," tulis laporan tersebut.
Meski demikian, Sky Sport Italia menilai proses negosiasi masih jauh dari kata selesai. Media tersebut menyebut pembicaraan antara kedua klub diperkirakan berlangsung rumit dan belum menunjukkan tanda-tanda akan segera mencapai kesepakatan.
Selain nilai transfer, gaji Zirkzee juga menjadi kendala utama. Juventus harus berhitung cermat dalam menyusun struktur finansial transfer, terutama setelah gagal mengamankan tiket ke Liga Champions yang berdampak pada pemasukan klub.
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Selama dua musim berseragam Manchester United, Zirkzee mencatatkan sembilan gol dan empat assist dalam 75 pertandingan di semua kompetisi. Meski cukup sering dimainkan, ia belum pernah benar-benar menjadi pilihan utama secara reguler di lini depan Setan Merah.
Situasi tersebut membuka peluang bagi sang striker untuk mencari tantangan baru. Namun, apabila Manchester United tetap mempertahankan nilai opsi pembelian yang tinggi, negosiasi berpotensi menemui jalan buntu.
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