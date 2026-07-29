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Andre Rizal Hanafi
Rabu, 29 Juli 2026 | 17.29 WIB

Joshua Zirkzee Selangkah Lagi Gabung Juventus, Manchester United Siap Lepas dengan Opsi Rp 30 Juta Pound

Penyerang Manchester United Joshua Zirkzee dilaporkan semakin dekat meninggalkan Old Trafford setelah Juventus tertarik mengamankan jasanya. (Istimewa) - Image

Penyerang Manchester United Joshua Zirkzee dilaporkan semakin dekat meninggalkan Old Trafford setelah Juventus tertarik mengamankan jasanya. (Istimewa)

JawaPos.com - Bursa transfer musim panas kembali menghadirkan kabar menarik dari Manchester United. Penyerang asal Belanda Joshua Zirkzee dilaporkan semakin dekat meninggalkan Old Trafford setelah Juventus bergerak cepat untuk mengamankan jasanya.

Klub raksasa Serie A Juventus disebut berada di tahap lanjutan negosiasi dengan Manchester United. Skema yang dibahas adalah peminjaman selama satu musim dengan opsi pembelian permanen senilai 30 juta poundsterling.

Langkah Juventus memburu Joshua Zirkzee tidak lepas dari kegagalan mereka mendapatkan Randal Kolo Muani. Sebelumnya, Bianconeri menjadikan striker Paris Saint-Germain itu sebagai prioritas utama. Namun, pembicaraan antara kedua klub berjalan alot dan tak kunjung mencapai kesepakatan.

Tak ingin kehilangan waktu mencari penyerang baru, Juventus langsung mengalihkan fokus kepada Zirkzee yang dinilai lebih realistis untuk didatangkan pada musim panas ini.

Ketertarikan Juventus bukan tanpa alasan. Zirkzee sudah cukup mengenal atmosfer sepak bola Italia. Sebelum bergabung dengan Manchester United pada 2024, dia sempat memperkuat Parma sebagai pemain pinjaman dan kemudian tampil impresif bersama Bologna.

Pengalaman tersebut membuat Juventus yakin sang pemain tidak membutuhkan waktu lama untuk beradaptasi jika kembali bermain di Serie A. Gaya bermain Zirkzee juga dianggap lebih cocok dengan karakter kompetisi Italia yang mengandalkan kecerdasan taktik dan kemampuan menahan bola.

Perjalanan Zirkzee bersama Manchester United belum berjalan sesuai harapan. Meski direkrut dengan nilai transfer sekitar 36,5 juta poundsterling, penyerang berusia 25 tahun itu kesulitan mendapatkan tempat utama.

Musim lalu, dia hanya beberapa kali dipercaya menjadi starter di Liga Inggris. Total, Zirkzee baru mengoleksi sembilan gol dari 75 penampilan bersama Setan Merah di semua kompetisi.

Persaingan yang semakin ketat di lini depan juga membuat peluang bermainnya semakin terbatas. Saat ini, dia berada di belakang Benjamin Sesko dan Mateus Cunha dalam urutan pilihan penyerang. 

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
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