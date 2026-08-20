Serius Datangkan Carlos Baleba dari Brighton, Manchester United Siapkan Tawaran Rp 1,5 Triliun

JawaPos.com - Manchester United tengah berupaya merampungkan kesepakatan untuk mendatangkan gelandang Brighton & Hove Albion, Carlos Baleba dengan tawaran sekitar Rp 1,5 triliun.

Brighton diyakini bersedia melepas Baleba dengan nilai transfer lebih rendah dibandingkan valuasinya setahun lalu yang mencapai lebih dari GBP 100 juta (sekitar Rp 2,4 triliun). Manchester United yang tertarik sejak tahun lalu kabarnya telah mengajukan tawaran di kisaran GBP 65 juta (sekitar Rp 1,5 triliun), tetapi angka itu diperkirakan belum cukup untuk meyakinkan Brighton melepas sang gelandang.

Dilansir dari The Telegraph, Manchester United sebelumnya telah mengeluarkan lebih dari GBP 80 juta (sekitar Rp 1,8 triliun) untuk mendatangkan dua gelandang tengah. Klub membayar GBP 48 juta (sekitar Rp 1,1 triliun) untuk merekrut Andrey Santos dari Chelsea dan GBP 35 juta (sekitar Rp 847 miliar) untuk mengamankan Youri Tielemans dari Aston Villa.

Perombakan skuad dilakukan setelah Casemiro meninggalkan Old Trafford dengan status bebas transfer pada musim panas ini. Manchester United juga masih menghadapi ketidakpastian mengenai masa depan Bruno Fernandes yang tengah diincar klub Turki, Galatasaray.

Kebutuhan untuk menambah opsi di lini tengah semakin besar setelah Manuel Ugarte mengalami cedera lutut serius saat membela Uruguay di Piala Dunia 2026. Kondisi Mason Mount juga menyita perhatian setelah sang pemain absen dalam dua laga pramusim terakhir Manchester United.

Jika transfer itu terwujud, tantangan terbesar bagi Manchester United ialah memastikan performa mana yang bakal ditampilkan Carlos Baleba. Pasalnya, tidak seperti musim 2024/2025, performanya cenderung tidak konsisten pada musim setelahnya.

Fokus sang gelandang diduga sempat terganggu akibat rumor ketertarikan Iblis Merah pada musim panas lalu yang berimbas pada penurunan performanya dalam 12 bulan terakhir. Terbukti, Baleba hanya 23 kali menjadi starter dari 38 laga Brighton di Premier League musim lalu, bahkan empat kali diganti saat jeda antarbabak.

Situasi itu sangat berbeda dengan periode Desember 2024 hingga Mei 2025. Pada rentang itu, Baleba menjadi starter dalam hampir seluruh pertandingan bersama Brighton. Sang pemain hanya tidak masuk starting XI dalam dua laga yang berakhir dengan kekalahan telak dari Nottingham Forest dan Aston Villa.