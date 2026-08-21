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Aprillia JP
Jumat, 21 Agustus 2026 | 15.32 WIB

Harry Kane Nyaman di Bayern Munchen, Ambisi Kembali ke Premier League Memudar

Harry Kane (Bein Sports) - Image

Harry Kane (Bein Sports)

JawaPos.com - Harry Kane mengaku keinginannya untuk kembali bermain di Premier League saat ini tidak lagi sebesar ketika dirinya meninggalkan Tottenham Hotspur untuk bergabung dengan Bayern Munchen pada 2023. Kapten Timnas Inggris itu justru mengaku sangat menikmati kehidupannya di Jerman setelah sukses bersama klub raksasa Bundesliga itu.

Kane ikut mengantarkan Bayern Munchen menjuarai dua edisi terakhir Bundesliga yang sekaligus mengakhiri penantian lamanya untuk mengusung trofi bergengsi. Pada Rabu (19/8), Kane juga menerima penghargaan Sepatu Emas Eropa untuk kedua kalinya setelah menjadi pencetak gol terbanyak di seluruh liga domestik Eropa pada musim 2025/2026.

Penyerang berusia 33 tahun itu mencetak 36 gol dalam 31 penampilan Bundesliga dan memberikan lima asis. Catatan itu menghasilkan 72 poin dalam sistem perhitungan Sepatu Emas, unggul jauh dari Erling Haaland yang mengoleksi 27 gol dan 54 poin bersama Manchester City. Sementara itu, Kylian Mbappe berada di posisi ketiga dengan 25 gol dan 50 poin.

Dilansir dari ESPN, Kane menyamai catatan 36 gol yang membawanya meraih Sepatu Emas Eropa pertamanya pada musim 2023/2024. Kane juga menjadi pencetak gol terbanyak Bundesliga untuk musim ketiga secara beruntun. Sejak bergabung dengan Bayern, Kane telah mencetak 98 gol dalam 94 penampilan di Bundesliga.

“Saya selalu berusaha menempatkan diri di posisi terbaik untuk membantu tim. Sebagai seorang nomor sembilan, tugas saya sebagian besar adalah mencetak gol dan itulah yang berusaha saya lakukan. Musim lalu adalah musim yang luar biasa dalam banyak hal bagi tim dan saya sangat bangga bisa memenangkan penghargaan ini lagi,” kata Kane setelah menerima penghargaan.

Secara keseluruhan, Kane mencetak 61 gol dan menyumbangkan tujuh asis dalam 51 pertandingan bersama Bayern di seluruh kompetisi musim lalu. Rinciannya termasuk 10 gol dalam enam pertandingan Piala Jerman, 14 gol dalam 13 laga Liga Champions, serta satu gol di Piala Super Jerman. Bayern juga menutup musim dengan meraih gelar Bundesliga, Piala Jerman, dan Piala Super Jerman. Kane pun ikut menjadi bintang di final Piala Jerman dengan mencetak hattrick.

Kane sebelumnya kerap diisukan dengan kemungkinan kembali ke Premier League. Salah satu alasan yang membuat rumor tersebut terus muncul ialah peluangnya untuk memecahkan rekor Alan Shearer sebagai pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah kompetisi dengan 260 gol.

Namun, Kane yang telah mencetak 213 gol Premier League selama memperkuat Tottenham, mengatakan ambisi itu bukan prioritasnya saat ini. “Ketika pertama kali meninggalkan Spurs pada 2023, tentu saja itu sesuatu yang saya pikir pasti akan saya lakukan, kembali. Keinginan itu sekarang sudah tidak sebesar dulu,” kata Kane kepada FourFourTwo.

“Saya sangat bahagia di sini, di Munchen. Ini membuka mata saya terhadap dunia sepak bola yang benar-benar berbeda di luar Inggris. Itu membuat saya semakin menghargai sepak bola Eropa,” lanjut Kane. Menurut Kane, keluarganya telah nyaman menetap di Jerman dan membuatnya tidak memiliki alasan untuk terburu-buru meninggalkan klub.

Editor: Banu Adikara
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