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Moch. Rizky Pratama Putra
Jumat, 21 Agustus 2026 | 23.37 WIB

Prediksi Skor Ipswich vs Sunderland: The Black Cats Berpeluang Curi Poin di Portman Road

Ipswich Town menghadapi Sunderland pada pekan pertama Premier League 2026/2027 di Portman Road, Sabtu (22/8/2026). Simak prediksi skor Ipswich vs Sunderland di Liga Inggris 2026/2027. Sunderland berpeluang mencuri poin saat bertandang ke Portman Road. (Dok. Sunderland) - Image

Ipswich Town menghadapi Sunderland pada pekan pertama Premier League 2026/2027 di Portman Road, Sabtu (22/8/2026). Simak prediksi skor Ipswich vs Sunderland di Liga Inggris 2026/2027. Sunderland berpeluang mencuri poin saat bertandang ke Portman Road. (Dok. Sunderland)

JawaPos.com — Ipswich Town akan menjamu Sunderland pada pekan pertama Premier League 2026/2027 di Portman Road, Sabtu (22/8/2026) pukul 21.00 WIB. Sunderland diprediksi mampu mencuri poin berkat fondasi skuad yang lebih stabil dan pengalaman Granit Xhaka.

Laga ini menjadi ujian penting bagi Ipswich Town yang baru kembali ke kasta tertinggi. The Tractor Boys melakukan investasi besar dengan mengeluarkan lebih dari £100 juta untuk mendatangkan 10 pemain baru.

Ipswich Town Andalkan Investasi Besar

Ipswich Town memasuki musim baru dengan perubahan besar setelah menggelontorkan lebih dari £100 juta untuk memperkuat skuad. Langkah agresif tersebut dilakukan setelah mereka mengalami degradasi dua musim lalu.

Gary O'Neil diharapkan mampu memaksimalkan kedalaman skuad anyar agar Ipswich Town langsung kompetitif ketika kembali tampil di Premier League 2026/2027.

Sejumlah pemain baru menjadi bagian penting dari rencana tersebut, termasuk Issa Diop dan Sasa Lukic yang direkrut dari Fulham serta Florentino Luis dari Burnley.

Penyerang Brasil Emerson juga menjadi salah satu transfer menarik setelah Ipswich Town menebusnya dari Toulouse dengan biaya £24 juta.

Kekuatan baru Ipswich Town terlihat dari hasil pramusim yang cukup meyakinkan menjelang pertandingan pembuka. Mereka menang 4-2 atas Union Berlin pada 15 Agustus 2026 setelah sebelumnya mengalahkan Rayo Vallecano 3-0 dan Le Havre 1-0.

Gary O'Neil diperkirakan menggunakan formasi 4-2-3-1. Scherpen akan berada di bawah mistar, dengan O'Shea, Diop, Greaves, dan Davis mengisi lini belakang.

Lukic dan Nunez berpotensi menjadi penopang lini tengah. Sementara itu, Fatawu, Enciso, Maeda, dan Emerson diprediksi menjadi tumpuan untuk membongkar pertahanan Sunderland.

Sunderland Punya Modal Fondasi Skuad

Sunderland datang ke Portman Road dengan modal berbeda. The Black Cats tidak melakukan perombakan sebesar Ipswich Town dan masih mempertahankan sejumlah pemain penting setelah mengakhiri musim lalu di posisi ketujuh.

Editor: Hendra
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