Prediksi Skor Hull City vs Manchester United di Liga Inggris 2026/2027: Setan Merah Lapar Kemenangan

Manchester United diprediksi mampu mengalahkan Hull City pada laga pembuka Premier League 2026/2027 di MKM Stadium. (Manchester United)
JawaPos.com - Hull City akan menghadapi Manchester United pada laga pembuka Premier League 2026/2027 di MKM Stadium, Sabtu (22/8) pukul 18.30 WIB. Setan Merah lebih diunggulkan meraih kemenangan.
Tim promosi Hull City punya keuntungan bermain di kandang, tetapi pengalaman dan kualitas skuad Manchester United membuat duel ini diprediksi berakhir dengan kemenangan tim tamu.
Hull City mengawali petualangan di Premier League 2026/2027 dengan langsung menghadapi lawan berat, setelah memastikan promosi melalui jalur play-off EFL Championship musim lalu.
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The Tigers finis di peringkat keenam sebelum menyingkirkan Millwall dengan agregat 2-0 di semifinal dan mengalahkan Middlesbrough 1-0 pada final di Wembley.
Kondisi Hull City menjelang pertandingan juga belum sepenuhnya stabil setelah menjalani lima laga pramusim dengan catatan dua kemenangan, dua hasil imbang, dan satu kekalahan.
Hasil tersebut menunjukkan tim asuhan Sergej Jakirovic memiliki modal cukup, tetapi tantangan di kasta tertinggi tentu jauh berbeda dibandingkan persaingan EFL Championship.
Pada pertandingan terakhir pramusim, Hull City bermain imbang 0-0 melawan Nice pada 15 Agustus 2026.
Sebelumnya, mereka kalah 0-2 dari Eintracht Frankfurt, bermain 1-1 dengan Kasimpasa, lalu menang 2-1 atas Rizespor dan 3-0 atas Konyaspor.
Manchester United datang dengan pengalaman lebih besar setelah mengakhiri Premier League musim lalu di posisi ketiga dengan koleksi 71 poin dari 38 pertandingan.
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