Tak Bisa Lagi Bebas Tarik dan Tahan Lawan! Premier League Ubah Cara Wasit Menangani Set Piece

Ilustrasi: Situasi para pemain menunggu eksekusi set piece di Premier League. (Istimewa)
JawaPos.com - Premier League memasuki musim baru dengan perhatian khusus terhadap satu masalah yang kerap muncul dalam situasi bola mati yaitu aksi tarik-menarik pemain di dalam kotak penalti.
Mulai musim 2026/27, wasit akan diminta lebih tegas dalam menangani pelanggaran yang terjadi saat tendangan sudut maupun situasi set-piece lainnya.
Langkah ini diambil setelah aksi saling dorong, menahan, hingga bergulat menjadi pemandangan yang cukup sering terlihat sepanjang musim lalu.
Masalah tersebut bahkan mendapat sorotan dari sejumlah pelatih. Manajer Everton, David Moyes, pernah mengkritik wasit setelah pertandingan melawan Manchester United pada Februari lalu.
Ia menilai pengadil pertandingan terlalu enggan mengambil tindakan terhadap pelanggaran yang terjadi di dalam kotak penalti.
Situasi serupa kembali terjadi pada laga West Ham United melawan Arsenal pada Mei. Ketika itu, sebuah gol West Ham dianulir setelah VAR menemukan sejumlah potensi pelanggaran dalam satu rangkaian sepak pojok.
Persoalan tersebut kemudian dibahas dalam pertemuan yang melibatkan kapten tim, pelatih, wasit, dan sejumlah pihak terkait selama musim panas.
Pada dasarnya, tidak ada perubahan terhadap aturan dasar permainan. Namun, fokus terhadap perilaku pemain akan diperketat.
Wasit akan lebih memperhatikan aksi menahan lawan yang memberikan dampak terhadap permainan. Terutama ketika seorang pemain tidak berusaha memainkan bola dan hanya fokus menghentikan pergerakan lawannya.
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Jawa Pos
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