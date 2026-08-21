Crystal Palace Tolak Tawaran Manchester City, Adam Wharton Dipastikan Tidak Pergi

JawaPos.com - Crystal Palace mengambil sikap tegas terkait masa depan Adam Wharton di tengah ketertarikan Manchester City. Gelandang berusia 22 tahun itu dipastikan tetap berada di Selhurst Park untuk musim 2026/27.

Manchester City sebelumnya dikabarkan mulai mempertimbangkan Wharton sebagai salah satu kandidat untuk mengisi lini tengah mereka.

Ketertarikan tersebut muncul setelah Rodri meninggalkan The Citizens dan bergabung dengan Barcelona dalam transfer senilai £51 juta.

Wharton dinilai memiliki profil yang sesuai dengan kebutuhan Manchester City. Usianya masih muda, tetapi sudah memiliki pengalaman di level Premier League dan bahkan telah mengoleksi empat caps bersama Timnas Inggris.

Namun, upaya City untuk mengetahui kemungkinan transfer Wharton mendapat respons tegas dari Crystal Palace. Klub London tersebut tidak membuka pintu untuk kepergian sang pemain pada bursa transfer musim panas ini.

Palace memiliki alasan kuat untuk mempertahankan Wharton. Pemain yang didatangkan dari Blackburn Rovers pada 2024 dengan nilai transfer £22,5 juta itu masih memiliki kontrak hingga 2029.

Pelatih baru Palace, Pierre Sage, juga secara terbuka menyampaikan keinginannya agar Wharton tetap menjadi bagian dari skuad. Menurutnya, sang gelandang masih membutuhkan waktu untuk berkembang bersama Palace sebelum mengambil langkah berikutnya dalam karier.

"Ini bukan waktunya untuk menjual Wharton," ujar Sage.