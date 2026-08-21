Tottenham Hotspur Berupaya Merekrut Omar Marmoush dari Manchester City

Omar Marmoush (Bein Sports)
JawaPos.com – Tottenham Hotspur berupaya memperkuat lini serang dengan membidik penyerang Manchester City, Omar Marmoush, menjelang penutupan bursa transfer.
Dilansir dari laman Bein Sports pada Kamis (20/8), Menurut David Ornstein dari The Athletic, Tottenham tengah mengupayakan kesepakatan dengan Manchester City untuk mendatangkan Marmoush dan Savinho sesuai kebutuhan pelatih Roberto De Zerbi.
The Guardian dan The Times juga melaporkan bahwa pembicaraan antara kedua klub mengenai transfer kedua pemain tersebut sedang berlangsung.
Marmoush dinilai memiliki karakteristik yang sesuai dengan kebutuhan Tottenham karena mampu bermain di beberapa posisi lini serang, memiliki kecepatan, serta aktif memanfaatkan ruang kosong.
Penyerang asal Mesir tersebut sebelumnya menunjukkan performa positif setelah bergabung dengan Manchester City dari Eintracht Frankfurt, meskipun persaingan di dalam skuad membuat kesempatan bermainnya kemudian berkurang.
Kehadiran Erling Haaland sebagai penyerang utama Manchester City juga membuat Marmoush harus bersaing untuk memperoleh menit bermain secara reguler.
Tottenham menilai kemampuan Marmoush dapat memberikan dinamisme sekaligus alternatif dalam membangun serangan dan meningkatkan ketajaman di depan gawang.
Selain Marmoush, Tottenham juga mempertimbangkan Savinho sebagai bagian dari upaya memperkuat lini serang, sedangkan Manchester City disebut terbuka terhadap kemungkinan melepas kedua pemain tersebut dengan persyaratan finansial yang sesuai.
Hingga kini, belum ada nilai transfer yang dilaporkan secara pasti sehingga belum terdapat nominal mata uang asing yang dapat dikonversikan ke Rupiah Indonesia.
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Jawa Pos
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