Rumor Enzo Fernandez ke Manchester City Memanas, Xabi Alonso Buka Suara

JawaPos.com - Chelsea kembali memberikan sinyal bahwa Enzo Fernandez masih menjadi bagian dari rencana mereka untuk musim baru di tengah rumor kepindahan sang pemain ke Manchester City.

Pelatih Xabi Alonso menilai sang gelandang menunjukkan sikap positif sejak kembali bergabung dengan tim, meski rumor mengenai masa depannya terus beredar.

Fernandez sebelumnya berada dalam situasi yang cukup rumit. Pada akhir Mei, Chelsea dan agen sang pemain, Javier Pastore, disebut sepakat bahwa Fernandez dapat meninggalkan Stamford Bridge jika ada klub yang bersedia membayar 120 juta poundsterling.

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Chelsea kemudian memberikan batas waktu hingga 14 Agustus untuk menerima tawaran resmi.

Namun, hingga tenggat tersebut berakhir, tidak ada proposal formal yang masuk. Chelsea lantas memberi tahu pihak Fernandez bahwa pemain asal Argentina itu tidak akan dijual pada bursa transfer musim panas ini.

Situasi tersebut belum sepenuhnya meredam rumor. Manchester City menjadi salah satu klub yang disebut tertarik mendatangkan Fernandez.

The Citizens sedang mencari tambahan tenaga di lini tengah setelah Rodri dikabarkan sepakat pindah ke Barcelona dan Bernardo Silva meninggalkan klub setelah kontraknya berakhir.

Manchester City juga memiliki hubungan khusus dengan Fernandez karena klub tersebut kini ditangani Enzo Maresca, mantan pelatih Chelsea. Meski demikian, Alonso tidak menunjukkan tanda-tanda bahwa Fernandez terganggu dengan situasi tersebut.