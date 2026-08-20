Prediksi Final Piala AFF 2026: Vietnam Fokus Pemulihan dengan Cepat jelang Bertandang ke Thailand

JawaPos.com - Pelatih Timnas Vietnam Kim Sang-sik mengatakan tim asuhannya berupaya untuk melakukan pemulihan cepat untuk menghadapi final Piala AFF 2026 melawan Thailand.
"Menurut saya, hal terpenting sebelum pertandingan berikutnya adalah membantu pemulihan kondisi para pemain," ujar Kim, dikutip dari laman resmi ASEAN United FC, Kamis.
Vietnam memastikan langkah mereka ke final Piala AFF 2026 setelah mengemas kemenangan 2-0 atas Malaysia pada leg kedua semifinal di Stadion My Dinh, Hanoi, Rabu malam.
Kemenangan itu membuat Vietnam melangkah ke final Piala AFF 2026 dengan keunggulan agregat 4-0 atas Malaysia setelah memenangi leg pertama semifinal di Kualalumpur melalui skor 2-0, Minggu lalu.
Selanjutnya Vietnam akan melakoni leg pertama final Piala AFF 2026 dengan bertandang ke markas Thailand di Stadion Rajamangala, Bangkok, Sabtu (22/8) mendatang.
Pelatih berkebangsaan Korea Selatan itu mengatakan untuk bisa mempertahankan gelar juara, Vietnam harus bisa mendapatkan kemenangan ketika bertandang ke markas Thailand.
Kim mengaku sudah memantau permainan dari skuad Gajah Perang dan Vietnam akan segera melakukan perjalanan ke Thailand agar dapat memiliki waktu istirahat dua hari.
Ia menjelaskan merupakan sebuah perjuangan luar biasa dari Vietnam untuk bisa lolos ke final Piala AFF 2026, terlebih mereka dihadapkan dengan jadwal yang cukup padat.
"Kami hanya memiliki waktu istirahat satu hari, jadi sulit untuk melakukan persiapan menghadapi pertandingan hari ini (kemarin). Saya harus melakukan rotasi pemain demi menjaga kondisi fisik mereka," ungkap Kim. (*)
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Jawa Pos
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