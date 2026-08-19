Prediksi Vietnam vs Malaysia di Leg 2 Semifinal Piala AFF 2026: Golden Star Warriors Diunggulkan!

JawaPos.com — Vietnam lebih diunggulkan untuk mengamankan tiket final Piala AFF 2026 setelah menang 2-0 atas Malaysia pada leg pertama semifinal di Kuala Lumpur, Minggu (16/8/2026).

Laga leg kedua Vietnam vs Malaysia berlangsung di Stadion My Dinh, Hanoi, Rabu (19/8/2026) pukul 20.00 WIB, dengan Vietnam hanya membutuhkan hasil imbang untuk lolos.

Kemenangan 2-0 pada leg pertama membuat posisi Vietnam sangat menguntungkan menjelang duel penentuan di Hanoi.

Nguyễn Xuân Son membuka keunggulan Vietnam pada masa tambahan waktu babak pertama, sedangkan gol bunuh diri Faris Danish menjelang pertandingan berakhir membuat Malaysia semakin sulit mengejar agregat.

Dengan keunggulan dua gol, Vietnam tidak harus bermain terlalu terbuka sejak menit pertama. Tim asuhan Kim Sang-sik cukup menjaga keunggulan agregat sambil memanfaatkan celah jika Malaysia terlalu agresif mencari gol.

Sebaliknya, Malaysia datang dengan misi wajib menang untuk membalikkan keadaan.

Harimau Malaya setidaknya membutuhkan kemenangan 3-0 untuk lolos langsung ke final, sedangkan kemenangan 2-0 akan membuat agregat menjadi 2-2 dan pertandingan memasuki prosedur penentuan pemenang sesuai regulasi turnamen.

Rekor pertemuan kedua tim juga memperkuat posisi Vietnam sebagai favorit.