Duel Dua Tim Terbaik ASEAN! Simak Jadwal Final Piala AFF 2026 Thailand vs Vietnam

JawaPos.com - Dua tim negara terbaik ASEAN, Thailand dan Vietnam, akan saling bentrok di laga puncak dalam memperebutkan mahkota juara Piala AFF 2026.

Pertandingan final Piala AFF 2026 akan dimainkan dengan format kandang dan tandang, sama seperti fase semifinal. Sesuai jadwal, laga puncak tersebut akan bergulir pada 22 dan 26 Agustus 2026.

Pertandingan final leg pertama akan dimainkan di markas Thailand di Stadion Rajamangala, Sabtu (22/8). Sementara Vietnam akan memainkan final leg kedua di Stadion My Dinh, Rabu (26/8) mendatang.

Pertemuan tersebut mempertegas posisi Thailand dan Vietnam sebagai dua tim negara terbaik ASEAN. Kedua negara tersebut juga memiliki sejarah apik dalam kompetisi Piala AFF.

Thailand tercatat keluar sebagai juara sebanyak tujuh kali, menjadikannya sebagai pemilik gelar terbanyak dalam ajang tersebut. Sementara Vietnam tercatat sudah mengoleksi tiga gelar.

Kedua tim juga saling mengalahkan dalam dua edisi terakhir Piala AFF. Thailand keluar sebagai juara pada edisi 2022, sementara Vietnam pada 2024. Artinya, final edisi 2026 ini akan menjadi pertemuan ketiga beruntun kedua tim, menjadi bukti dominasi keduanya di Asia Tenggara.

Bisa dikatakan, duel kedua tim ini menjadi duel yang ideal dalam sebuah partai final. Pasalnya, Thailand dan Vietnam tampil impresif sepanjang Piala AFF 2026.

Tercatat, Thailand mengemas lima kemenangan dan satu kekalahan dalam perjalanannya menuju partai puncak. The Golden Star Warriors -julukan Timnas Vietnam- punya catatan yang lebih mentereng dengan mencatat lima kemenangan dan satu hasil imbang.