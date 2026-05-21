Tampil Gemilang Bersama Rayo Vallecano, Augusto Batalla Gagal Masuk Skuad Argentina 2026

Augusto Batalla selamatkan gawang Rayo Vallecano. (Reuters/Susana Vera)
JawaPos.com - Augusto Batalla tampil sebagai salah satu kiper terbaik LaLiga musim 2025/2026. Penjaga gawang milik Rayo Vallecano itu bahkan hanya kalah dari Joan Garcia dan Thibaut Courtois dalam urusan clean sheet sepanjang musim ini.
Catatan tersebut terasa semakin istimewa karena Batalla tidak bermain untuk klub raksasa seperti Barcelona atau Real Madrid.
Rayo Vallecano bukan tim dengan materi pemain bertahan terbaik di Spanyol. Namun, konsistensi Batalla di bawah mistar berhasil membuat klub asal Madrid tersebut mampu bersaing di papan tengah LaLiga.
Tidak hanya itu, performa impresif sang kiper juga membawa Rayo Vallecano melangkah jauh hingga mencapai final Europa Conference League.
Musim ini menjadi titik tertinggi dalam perjalanan karier Batalla di Eropa. Refleks cepat, kemampuan membaca arah bola, dan ketenangannya saat menghadapi tekanan membuat namanya mulai mendapat perhatian besar di Spanyol.
Banyak pengamat menilai Batalla layak mendapatkan kesempatan bersama Timnas Argentina untuk Piala Dunia 2026.
Sayangnya, kenyataan berkata lain. Nama Augusto Batalla justru tidak masuk dalam daftar 55 pemain sementara Argentina yang disiapkan Lionel Scaloni menuju Piala Dunia 2026. Keputusan tersebut cukup mengejutkan mengingat Batalla sedang berada dalam performa terbaik dan memasuki usia emas seorang penjaga gawang.
Di usia 30 tahun, Batalla sebenarnya berada dalam fase prime. Pengalamannya terus bertambah setelah bertahun-tahun menjalani masa peminjaman di berbagai klub Amerika Selatan hingga akhirnya menemukan stabilitas bersama Rayo Vallecano.
Sebelum sukses di Spanyol, ia sempat memperkuat Atlético Tucumán, Tigre, Unión La Calera, O’Higgins, San Lorenzo, hingga Granada.
