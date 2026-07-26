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Andre Rizal Hanafi
Minggu, 26 Juli 2026 | 14.52 WIB

Transfer Chelsea Terhambat, Rayo Vallecano Tetap Kukuh Pertahankan Harga Pep Chavarria Rp 660 Miliar

Chelsea belum berhasil amankan jasa bek kiri Rayo Vallecano Pep Chavarria pada bursa transfer musim panas 2026. (Istimewa) - Image

Chelsea belum berhasil amankan jasa bek kiri Rayo Vallecano Pep Chavarria pada bursa transfer musim panas 2026. (Istimewa)

JawaPos.com - Chelsea masih belum berhasil mengamankan jasa bek kiri Rayo Vallecano Pep Chavarria pada bursa transfer musim panas 2026. Negosiasi kedua klub masih berjalan alot karena perbedaan nilai transfer yang cukup besar.

Klub asal London tersebut dikabarkan masih terpaut sekitar 10 juta poundsterling dari harga yang diminta Rayo Vallecano. Situasi itu membuat peluang kepindahan Pep Chavarria ke markas Chelsea, Stamford Bridge, belum menemui titik terang.

Sejak bursa transfer dibuka, Chelsea memang menjadikan Pep Chavarria dari Rayo Vallecano, sebagai salah satu target utama untuk memperkuat sektor kiri pertahanan. Kebutuhan itu muncul setelah Marc Cucurella resmi dilepas ke Real Madrid dengan nilai transfer mencapai 47,5 juta poundsterling.

Kepergian Cucurella membuat Chelsea harus segera mencari sosok pengganti yang memiliki kualitas sekaligus pengalaman. Nama Pep Chavarria pun masuk dalam daftar teratas karena tampil konsisten bersama Rayo Vallecano di LaLiga.

Bek berusia 28 tahun itu sebenarnya memiliki klausul pelepasan sebesar 42,4 juta poundsterling. Namun, Rayo Vallecano disebut bersedia melepasnya jika ada klub yang mengajukan tawaran sekitar 30 juta poundsterling.

Masalahnya, Chelsea baru berani menawarkan hingga 21 juta poundsterling. Angka tersebut masih jauh dari harapan klub asal Spanyol yang tetap bersikeras tidak akan menurunkan harga jual sang pemain.

Laporan yang beredar menyebutkan bahwa Chavarria tertarik menerima pinangan Chelsea. Kesempatan bermain di Premier League bersama salah satu klub besar Eropa menjadi daya tarik tersendiri bagi mantan bek Real Zaragoza tersebut.

Meski demikian, keinginan pemain saja belum cukup untuk menyelesaikan transfer. Chelsea harus memutuskan apakah akan meningkatkan nilai tawaran atau mulai mengalihkan perhatian kepada target lain.

Pelatih anyar Chelsea Xabi Alonso ingin menambah pengalaman di dalam skuadnya. Meski memiliki Jorrel Hato yang diproyeksikan menjadi andalan di sisi kiri pertahanan, Alonso merasa timnya tetap membutuhkan pelapis berkualitas agar persaingan di dalam skuad semakin sehat.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
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