Tinggalkan Rayo Vallecano, Pep Chavarria Jajal Karier di Inggris Bersama Chelsea

JawaPos.com - Chelsea resmi merampungkan transfer bek kiri Pep Chavarria dari Rayo Vallecano pada Rabu (12/8). Pemain berusia 28 tahun itu menandatangani kontrak berdurasi lima tahun di Stamford Bridge. Kehadiran Chavarria dipastikan bakal memperketat persaingan di sektor bek kiri, khususnya dengan Jorrel Hato yang saat ini menjadi pilihan utama.

Pasalnya, Marc Cucurella telah memutuskan bergabung dengan Real Madrid pada bursa transfer musim panas ini.

Transfer Chavarria menjadi indikasi perubahan pendekatan Chelsea dalam perekrutan pemain. Setelah gencar mendatangkan talenta muda berprospek jangka panjang, saat ini klub mulai menambah pemain berpengalaman ke dalam tim.

Pada musim panas ini, Chelsea bahkan telah mendatangkan dua pemain berusia di atas 30 tahun, seperti Danny Welbeck dan Jordan Henderson.

Kepindahan Chavarria ke Stamford Bridge tak lepas dari performa impresifnya di Rayo Vallecano pada musim 2025/2026. Bek Spanyol itu tampil 44 kali di seluruh kompetisi, membawa timnya finis di posisi kedelapan La Liga sekaligus lolos ke final Conference League. Catatan itu menutup masa baktinya selama empat tahun sebelum hijrah ke Inggris.

Chavarria mengaku sangat antusias memulai petualangan barunya bersama Chelsea dan menyebut kepindahannya sebagai kesempatan besar dalam kariernya.

“Saya sangat bersemangat untuk memulai. Ini adalah mimpi bagi saya karena Chelsea merupakan salah satu klub terbesar di dunia. Ini adalah kesempatan besar, tetapi saya siap dan akan bekerja keras untuk membantu tim meraih kesuksesan,” kata Chavarria dikutip dari situs resmi klub.

Chavarria juga menyampaikan rasa terima kasih kepada keluarga dan orang-orang yang selama ini mendukung perjalanan kariernya. “Ada banyak orang yang telah membantu saya mencapai momen ini dan saya harus berterima kasih kepada keluarga saya. Mereka selalu mendukung saya dan hari ini hanya mungkin terjadi karena mereka,” ujarnya.

Sebelum bergabung dengan Rayo Vallecano pada Agustus 2022, perjalanan karier Chavarria sendiri dimulai bersama klub kampung halamannya UE Figueres yang saat itu berkompetisi di kasta keempat Liga Spanyol.