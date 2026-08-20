Aston Villa Tolak Tiga Tawaran Al-Hilal untuk Ollie Watkins, Termasuk Proposal Senilai Rp 969 Miliar

JawaPos.com - Aston Villa menolak tiga tawaran dari Al Hilal yang bermaksud memboyong Ollie Watkins pada bursa transfer musim panas ini. Tawaran terbaru Al-Hilal senilai sekitar GBP 40 juta (sekitar Rp 969 miliar) ditolak Villa pada Selasa (18/8). Pemain berusia 30 tahun itu belum tampil dalam pertandingan pramusim Aston Villa setelah mendapat izin untuk memperpanjang masa libur usai tampil di Piala Dunia 2026 bersama Inggris.

Aston Villa sebelumnya cukup tenang mengenai masa depan Watkins. Namun, kegigihan Al-Hilal membuktikan betapa seriusnya klub Arab Saudi itu untuk memboyong sang striker. Watkins sendiri bergabung dengan Aston Villa dari Brentford pada 2020. Sejak saat itu, Watkins telah mencetak 108 gol untuk klub, termasuk 16 gol di Premier League pada musim 2025/2026.

Kehilangan Watkins akan menjadi pukulan besar bagi Unai Emery yang tengah berupaya membangun kembali skuad mengingat Aston Villa ditinggal sejumlah pemain kuncinya pada musim panas ini. Morgan Rogers, Youri Tielemans, dan Lucas Digne telah meninggalkan klub. Sementara itu, masa depan Ezri Konsa dan Emiliano Martinez masih belum sepenuhnya jelas.

Dilansir dari The Telegraph, Konsa masih menjadi target utama Arsenal. Namun, negosiasi antara kedua klub sejauh ini belum menemukan titik temu karena Arsenal dan Aston Villa memiliki perbedaan yang cukup jauh mengenai nilai valuasi bek tersebut.

Sementara itu, masa depan Martinez di Villa Park juga terlihat semakin suram. Aston Villa tengah menyelesaikan transfer kiper Parma, Zion Suzuki, dengan nilai sekitar GBP 30 juta sekitar (Rp 726 miliar). Kiper Timnas Jepang itu bahkan telah menjalani pemeriksaan medis sejak Senin (17/8).

Martinez sebelumnya hampir meninggalkan Aston Villa pada musim panas tahun lalu setelah mendapat minat dari Manchester United. Martinez juga sempat diproyeksikan pindah ke Juventus, tetapi tawaran yang diajukan terhadap kiper asal Argentina itu dinilai terlalu rendah oleh Aston Villa.

Aston Villa pun masih terus memperkuat skuad. Mereka semakin dekat untuk mendatangkan bek Aaron Wan-Bissaka setelah mencapai kesepakatan dengan West Ham United. Wan-Bissaka akan bergabung dengan Villa melalui skema peminjaman terlebih dahulu. Aston Villa memiliki kewajiban untuk mempermanenkan sang bek dengan biaya GBP 18 juta (sekitar Rp 436 miliar), tergantung pada sejumlah kondisi yang telah disepakati.