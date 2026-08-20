Arsenal Capai Kesepakatan dengan Aston Villa untuk Ezri Konsa, Begini Nilai Transfernya

Ezri Konsa saat membela Timnas Inggris. (Dok. FA)
JawaPos.com - Arsenal semakin dekat mendapatkan peluru baru di lini pertahanan usai dilaporkan telah mencapai kesepakatan dengan Aston Villa untuk transfer bek Timnas Inggris, Ezri Konsa dengan dana sebesar 51 juta poundsterling.
Kesepakatan tersebut menjadi salah satu langkah Arsenal untuk memperkuat pertahanan menjelang bergulirnya Premier League 2026/27. Konsa dikabarkan akan menjalani tes medis pada Kamis (20/8/2026) sebelum transfernya resmi diselesaikan.
Menurut laporan yang beredar, Arsenal harus mengeluarkan dana sebesar 51 juta poundsterling atau sekitar Rp1,1 triliun untuk mendapatkan pemain berusia 28 tahun tersebut. Nilai tersebut belum termasuk bonus tambahan yang tercantum dalam kesepakatan.
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Arsenal sebelumnya sudah mencoba mendatangkan Konsa dengan tawaran 30 juta poundsterling. Namun, Aston Villa menolak proposal tersebut karena menginginkan harga yang lebih tinggi untuk salah satu pemain penting mereka.
Villa sempat memasang banderol sekitar 60 juta poundsterling untuk Konsa. Setelah melalui proses negosiasi, Arsenal akhirnya berhasil mendapatkan harga yang lebih rendah dan kedua klub disebut telah menyepakati transfer senilai 51 juta poundsterling plus sejumlah tambahan.
Kehadiran Konsa menjadi kebutuhan Arsenal setelah masalah cedera yang menimpa beberapa pemain belakang mereka.
William Saliba menjadi salah satu pemain yang harus menepi cukup lama karena mengalami masalah pada bagian punggung.
Cedera tersebut semakin serius ketika Saliba memperkuat Prancis pada semifinal Piala Dunia 2026 melawan Spanyol. Ia hanya bermain hingga menit ke-29 sebelum ditarik keluar dalam pertandingan yang berakhir dengan kekalahan Prancis 0-2.
Selain Saliba, Arsenal juga masih kehilangan Jurrien Timber karena cedera. Kondisi tersebut membuat pilihan pemain di lini belakang semakin terbatas.
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Jawa Pos
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