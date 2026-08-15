Unai Emery Bertekad Membawa Aston Villa Lebih Jauh Setelah Kesuksesan Europa League

Unai Emery (Bein Sports)
JawaPos.com – Unai Emery menegaskan Aston Villa tidak akan berhenti mengejar kesuksesan setelah menghadapi Paris Saint-Germain pada laga Piala Super di Salzburg.
Dilansir dari laman Bein Sports pada Rabu (12/8), Pelatih asal Spanyol itu menilai Villa masih memiliki potensi untuk berkembang setelah berhasil meraih kesuksesan di Liga Europa dan mengamankan tempat di Liga Champions melalui posisi empat besar Liga Inggris.
Emery juga mengaku puas dengan perkembangan tim selama empat tahun terakhir, tetapi menegaskan bahwa klub tetap menginginkan pencapaian yang lebih besar.
Villa melakukan sejumlah perubahan dalam skuad pada bursa transfer musim panas setelah kehilangan pemain penting seperti Youri Tielemans, Morgan Rogers, dan Lucas Digne.
Emery menilai klub tetap bergerak ke arah yang tepat setelah mendatangkan Johan Manzambi dan João Gomes untuk memperkuat skuad menghadapi persaingan musim baru.
Emery juga menegaskan bahwa klub terus berupaya meningkatkan kekuatan tim, termasuk melalui hasil di lapangan dan aktivitas transfer pemain.
Menghadapi PSG, Villa dipastikan tampil tanpa Ollie Watkins, Ezri Konsa, dan Emiliano Martínez sehingga Emery harus melakukan penyesuaian dalam susunan pemain.
Pertandingan tersebut juga menjadi tantangan tersendiri bagi Emery yang sebelumnya kalah dalam tiga penampilan di Piala Super bersama Sevilla dan Villarreal.
Meski demikian, Emery menegaskan tekadnya untuk membawa Aston Villa terus berkembang dan menyampaikan pesan kepada para pendukung bahwa perjalanan klub belum berakhir.
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Jawa Pos
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