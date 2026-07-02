Persib Bandung Selangkah Lagi Dapatkan Mariano Peralta, Ungguli JDT dan Lion City

Pemain Borneo FC Mariano Peralta. Persib Bandung dikabarkan mencapai kesepakatan verbal dengan Mariano Peralta. Pangeran Biru unggul atas Johor Darul Ta'zim dan Lion City. (Dok. Instagram/@Borneofc)
JawaPos.com - Persib Bandung dikabarkan telah mencapai kesepakatan verbal dengan Mariano Peralta. Informasi tersebut diungkap jurnalis asal Italia, Lorenzo Lepore.
Peralta menjadi salah satu pemain yang paling diburu pada bursa transfer menjelang Super League 2026/2027. Penyerang asal Argentina itu diminati sejumlah klub setelah tampil impresif bersama Borneo FC Samarinda musim lalu.
Pemain berusia 28 tahun tersebut mencatatkan 20 gol dan 14 assist dalam 32 penampilan di Super League 2025/2026. Berkat performa gemilang itu, Peralta dinobatkan sebagai pemain terbaik Super League musim lalu.
Sebelumnya, Peralta santer dikaitkan dengan Persija Jakarta. Namun, negosiasi kedua pihak dilaporkan tidak mencapai kesepakatan. Situasi tersebut membuka peluang bagi klub lain untuk memburu tanda tangannya.
Persib Bandung, Johor Darul Ta'zim (Malaysia), dan Lion City Sailors (Singapura) kemudian disebut masuk dalam persaingan mendapatkan Peralta.
Kini, Lepore mengklaim Persib berada di posisi terdepan. Pangeran Biru disebut telah mencapai kesepakatan verbal dengan sang pemain.
"Persib Bandung telah mencapai kesepakatan verbal dengan Mariano Peralta dan saat ini unggul atas Johor Darul Ta'zim dan Lion City Sailors," tulis Lepore melalui akun Instagram resminya, Kamis (2/7/2026).
Meski demikian, kesepakatan tersebut belum dituangkan dalam kontrak resmi. Lepore menyebut Johor Darul Ta'zim masih berpeluang membalikkan keadaan apabila mampu melepas satu pemain asing dan mengajukan tawaran finansial yang lebih menarik.
"Klub asal Indonesia ini sudah dekat untuk menuntaskan kesepakatan, meski kontrak belum resmi ditandatangani. Johor masih bisa masuk dalam persaingan dalam beberapa hari atau minggu ke depan dengan tawaran finansial yang lebih kuat," tulis Lepore.
"Namun, klub Malaysia itu harus terlebih dahulu melepas salah satu pemain asingnya sebelum dapat melancarkan upaya serius untuk mendapatkan pemain asal Argentina tersebut," lanjutnya.
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