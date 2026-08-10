Chelsea Akhiri Tur Pramusim Asia dengan Hasil Imbang 3-3 Melawan Johor Darul Ta’zim di Malaysia

JawaPos.com – Chelsea menutup tur musim panas di Australia dan Asia dengan hasil imbang 3-3 melawan juara Liga Super Malaysia, Johor Darul Ta’zim (JDT).

Dilansir dari laman resmi Chelsea pada Senin (10/8), Diketahui bahwa dua gol Liam Delap melalui titik penalti dan satu gol bunuh diri Cristian Glauder menyelamatkan The Blues dari kekalahan setelah JDT tiga kali mencetak gol melalui Arif Aiman, Oscar Arribas, dan Bergson.

JDT membuka keunggulan pada menit ke-14 melalui Arif Aiman yang menyelesaikan peluang dari jarak dekat setelah serangan dari sisi kiri.

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Chelsea kemudian menyamakan kedudukan menjelang babak pertama berakhir ketika Delap memenangkan penalti dan mengeksekusinya dengan tenang ke sudut bawah gawang.

Delap kembali mencetak gol dari titik penalti pada babak kedua setelah Jamie Gittens dijatuhkan di kotak penalti sehingga Chelsea kembali unggul 2-1.

JDT menyamakan kedudukan melalui tendangan bebas Arribas yang membentur Delap sebelum Bergson membawa tim tuan rumah kembali unggul empat menit sebelum pertandingan berakhir.

Chelsea tidak menyerah dan berhasil menyamakan kedudukan melalui gol bunuh diri Glauder setelah umpan silang Mykhailo Mudryk mengenai pemain JDT tersebut dan masuk ke gawang.