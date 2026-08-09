Amad Diallo Ingin Marcus Rashford Kembali ke Manchester United, Michael Carrick Setuju?

JawaPos.com - Marcus Rashford belum tampil dalam laga pramusim Manchester United kontra PSG. Amad Diallo berharap sang penyerang segera bergabung dan menjadi bagian penting skuad Michael Carrick musim 2026/2027.

Amad punya harapan Marcus Rashford kembali memperkuat Manchester United untuk menghadapi musim 2026/2027 bersama Michael Carrick. Keinginan itu disampaikan winger Pantai Gading tersebut setelah Setan Merah bermain imbang 1-1 melawan Paris Saint-Germain dalam laga pramusim.

Rashford belum tampil dalam pertandingan tersebut karena masih menjalani masa istirahat setelah membela Timnas Inggris di Piala Dunia 2026. Ia dijadwalkan bergabung dengan skuad Manchester United untuk lanjutan agenda pramusim.

Sementara itu, Amad menjadi salah satu pemain yang mengisi posisi sayap Manchester United saat menghadapi PSG. Ia menilai pertandingan tersebut menjadi bagian penting dari persiapan tim sebelum memasuki musim baru.

"Pertandingan yang bagus, kami tahu PSG adalah tim yang hebat. Ini semua soal kebugaran, itulah alasan kami berada di sini. Bagi saya, pramusim ini berjalan dengan baik. Kami harus terus melangkah dan berusaha memenangkan pertandingan,” katanya kepada MUTV.

Amad juga menyambut kembalinya sejumlah pemain ke dalam skuad dan berharap Rashford serta Kobbie Mainoo segera bergabung.

"Itu pertandingan yang bagus, kami tahu betapa sulitnya mengalahkan mereka. Senang rasanya memiliki Bruno (Fernandes), (Noussair) Mazraoui, dan pemain-pemain lainnya. Sekarang kami membutuhkan Rashford dan Kobbie (Mainoo) ini hal yang menarik.

"Kami masih memiliki dua pertandingan (persahabatan) lagi melawan Leeds (United) dan (AC) Milan, kami perlu memantapkan kebugaran dan semoga kami bisa memenangkan trofi musim ini," pungkas Diallo.

Kembalinya Rashford menjadi salah satu cerita menarik dalam persiapan Manchester United menghadapi musim 2026/2027. Penyerang 28 tahun itu kembali ke klub setelah menyelesaikan masa peminjaman di Barcelona.